2020-07-19T11:40:21+03:00
Общество

Коронавирус в Крыму, последние новости на 19 июля: Открыт новый жд маршрут в Крым, за сутки 26 новых заболевших

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 19 июля
Степан ОСТИНОВ
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В городе-герое Севастополе на утро 19 июля был только один новый случай COVID-19.В городе-герое Севастополе на утро 19 июля был только один новый случай COVID-19.Фото: Архив "КП"
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НОВЫЕ КУРОРТЫЕ МАРШРУТЫ

Курортный сезон в Крыму в самом разгаре. Сотни тысяч россиян хотят приехать на полуостров до конца лета, поэтому перевозчики открывают новые транспортные сообщения. Например, «Гранд Сервис Экспресс» открывает новый беспересадочный железнодорожный маршрут «ПсковЕвпатория», который проходит и через Великий Новгород.

В августе беспересадочный маршрут будет работать два раза в неделю, планируются рейсы 1 и 3 сентября.

На сегодняшний день поезда «Таврия» уже связывают Симферополь с Москвой, Кисловодском, Вологдой, Екатеринбургом, а Севастополь с Москвой и Санкт-Петербургом.

КОРОНАВИРУС В КРЫМУ И СЕВАСТОПОЛЕ

В Крыму за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 26 человек.

За все время коронавирусом заболели 969 человек. Из них 63 случая заражения - завозные из-за границы, 104 завезены из субъектов РФ, 690 человек контактировали с ранее зараженными, а 112 случаев зарегистрировали при скрининге здоровых людей без симптомов.

Сейчас под медицинским наблюдением находятся 3812 человек, из которых дома - 2945 человек, в стационарах - 421 человек, изолировано в обсерваторы – 446 человек. За все время выздоровели 721 человек.

В городе-герое Севастополе на утро 19 июля был только один новый случай COVID-19. Пациентка – шестилетняя девочка, дочь заболевших ранее родителей.

ВАЖНО

Все прибывшие из стран с неблагополучной эпидемобстановкой по ковиду должны сообщить о своем месте проживания и самочувствии, позвонив на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым (8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12) и регионального Роспотребнадзора (87978-919-11-23).

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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