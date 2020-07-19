2020-07-19T14:15:10+03:00
Общество

В Севастополь с боевого дежурства вернулся морской тральщик «Иван Антонов»

Он 5 месяцев нес службу в Средиземном море [ВИДЕО]
Степан ОСТИНОВ
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Морской тральщик «Иван Антонов». Фото: пресс-служба ЧФ РФ.Морской тральщик «Иван Антонов». Фото: пресс-служба ЧФ РФ.
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Накануне в Севастополь вернулся после боевого дежурства корабль противоминной обороны «Иван Антонов».

Корабль пришвартовался в пункте своего базирования, после чего экипаж «Ивана Антонова» в торжественной обстановке встретили о старой традиции - хлебом, солью и жареной свиньей.

В общей сложности «Иван Антонов» более 5 месяцев был составе постоянной группировки Военно-морского флота РФ в Средиземном море. На своем пути домой корабль прошел через Дарданеллы и Босфор.

- Для экипажа корабля это был первый поход в дальнюю морскую зону после приема в корабельный состав Черноморского флота, - рассказали в пресс-службе Черноморского флота.

Напомним, морской тральщик «Иван Антонов» был заложен на Санкт-Петербургской верфи и спущен на воду в 2018 году. В январе 2019 его приняли в состав Черноморского флота. Корабль проекта «Александрит» имеет корпус из монолитного стеклопластика, который отличается высокой прочностью при небольшой массе

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Корабль противоминной обороны "Иван Антонов" встретили в Севастополе с боевого дежурства."Иван Антонов" более пяти месяцев находился в составе постоянной группировки Военно-морского флота РФ в акватории Средиземного моря

ИСТОЧНИК KP.RU

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