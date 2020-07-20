ПИН-код – ваш священный код: Как не стать жертвой банковских мошенников

Почти у каждого взрослого крымчанина сейчас есть банковская карта – это касается студентов, людей среднего возраста и пенсионеров. На карту начисляется и стипендия, и социальные выплаты от государства, и зарплата. Картой можно легко расплатиться в супермаркете, ресторане или магазине, да и любые денежные переводы за тысячу километров с банковским счетом можно осуществить за пару минут.

Кроме того, хранить деньги «на карте» намного безопаснее. Теперь можно не опасаться карманников, которые вытащат деньги в очереди или в общественном транспорте, и не нужно хранить крупные суммы денег наличными у себя дома.

Пожалуй, единственный «ключик» мошенника к чужим сбережением – это персональный идентификационный номер (ПИН-код) вашей карты, дающий вам и любому другому человеку доступ к хранящимся на счету деньгам. Этот код секретный и должен быть известен только собственнику карты, но заполучить его хотят многие нечистые на руку граждане.

Мы собрали для Вас 4 простых совета, как не стать жертвой банковских мошенников.

1. Не записывайте ПИН-код на карте или в кошельке

Это золотое и непреложное правило для всех обладателей кредитных и депозитных карт. Записать ПИН-код на карте – все равно что запереть квартиру и оставить ключ от замка прямо под ковриком. Чтобы снять с Вашего счета все имеющиеся средства за минуту, вору достаточно просто завладеть вашей картой. Поэтому никогда не пишите ПИН-код на карте либо на отдельной бумажке в том же кошельке. Вытащив бумажник, мошенник получит сразу весь комплект – и карту, и ПИН.

Если Вы боитесь забыть код, можно записать его в телефон в безымянном блокноте, но лучше всего запомнить его наизусть. Тем более что сейчас при получении карты можно самому выбрать удобные и запоминающиеся цифры.

2. Не вводите открыто свой ПИН-код в публичном месте

В очереди в банкомате или при оплате покупок некоторые обладатели банковских карт открыто вводят свой персональный идентификационный номер. Такая беспечность чревата. Вполне возможно, что человек за Вами в очереди или же обычный зевака запомнил ПИН-код – и далее ему нужно лишь завладеть картой.

Поэтому всегда прикрывайте рукой или телом клавиатуру, набирая заветные цифры. Не нужно бояться выглядеть чересчур осторожным или странным в глазах окружающих, ведь безопасность – прежде всего!

3. Никому не говорите и не пересылайте свой ПИН-код

Запомните: Ваш ПИН-код абсолютно секретный – и никто не вправе у Вас его требовать, даже сами сотрудники банка. Часто клиентом с неизвестных номеров звонят всевдоработники финансового учреждения и по телефону требуют назвать ПИН-код. Это запрещено. Не видитесь на подобные провокации и немедленно кладите трубку. Если Вы все же сомневаетесь, был ли это мошенник или настоящий сотрудник банка, – просто перезвоните сами в банк по официальному номеру. Естественно, не стоит реагировать на просьбы назвать свой ПИН-код в сообщениях с неизвестных номеров или аккаунтов в соцсетях.

4. Не снимайте деньги в сомнительных банкоматах

Иногда преступники устанавливают на банкоматы специальное устройство, которое копирует данные с банковских карт – в том числе и ПИН-код. Завладев всей необходимой информацией, мошенники могут снять деньги с Вашего счета даже без банковской карты.

Поэтому не снимайте наличные в подозрительных или отдельно стоящих банкоматах. Лучше всего пользоваться банкоматами, которые стоят в отделениях банка, – за ними всегда ведется тщательное наблюдение.