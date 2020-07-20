В Ялте прошли модные показы нижнего белья от российских дизайнеров: 7 ярких фото

В Ялте с 17 по 19 июля прошла Крымская неделя моды в новом формате. На несколько дней отель стал съемочной площадкой, где модели представили новые коллекции и бренды российских дизайнеров.

По данным организаторов, присутствовали бренды одежды Анфисы Чеховой и Екатерины Быковой, а также дизайнера Надежды Шибиной, открывавшей показы «Mercedes Benz Russian Fashion Week». Новые летние коллекции представили московские дизайнеры Антон Назаров, Анастасия Силантьева, Екатерина Малина и Евгения Климкова. Также в показах приняли участие и крымские модельеры.

Правда, модные показы в этом году прошли без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Для них записали фильм, который можно будет увидеть в соцсетях организаторов недели моды и их партнеров.

Дети тоже стали моделямиФото: Виталий ПАРУБОВ

Модели тренировались вне подиумаФото: Виталий ПАРУБОВ

Съемки проходили несколько днейФото: Виталий ПАРУБОВ

Показ прошел без зрителейФото: Виталий ПАРУБОВ

Самые яркие показы оставили на вечерФото: Виталий ПАРУБОВ

Модные летние платья сезона 2020Фото: Виталий ПАРУБОВ

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