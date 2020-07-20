Почему в Крыму невозможно взять в аренду машину

Летний сезон не балует туристов разнообразием мест для отдыха: границы закрыты, денег не так много, зато о местных курортах вспомнили все. По данным Минкурортов и туризма РК, почти 60% отдыхающих едут в Крым на своих машинах, а остальные 40% курортников прибывают на полуостров самолетом и поездом в надежде арендовать автомобиль на месте. Но в этом курортном сезоне сделать это почти невозможно - все машины разобраны.

БРОНИРУЙТЕ ЗА ТРИ МЕСЯЦА

На вопрос «Можно ли взять на прокат машину», в первой службе аренды авто отвечают, что свободных машин уже давно нет.

- Мы даже ищем машины, чтобы пополнить парк, не ожидали такого ажиотажа, - признается КП-Крым диспетчер службы. На вопрос «Почему», смеясь, отвечает:

- Горячий сезон, что поделать, у нас июль, август и сентябрь всегда так, поэтому, на будущее, если в июле приезжаете, в мае начинайте бронировать машину, иначе никак.

На один или два дня машину в аренду взять не получится. Поэтому туристам без «колес» в Крыму придется непросто. Ближайшее окно для брони авто на прокат - только в конце июля, и туристы бронируют «железных коней» минимум на две недели. Во второй службе по прокату отвечают: «Крым маленький, Россия большая, отдыхать где?». Но после просьбы о прокате оператор в трубку откровенно засмеялся. Ведь ближайшая свободная дата - в августе. Получается, если группа туристов прилетает в Крым, то передвигаться по полуострову возможно только на общественном транспорте, а это не всегда удобно. Обзвонив пять или шесть служб по прокату автомобилей, везде получили отказ. Все операторы любезно отвечали одно и то же: арендовать авто даже через неделю невозможно.

- Я звонила в восемь служб, везде меня либо совсем отшивали, либо кормили завтраками, обещая машину на непонятный срок. Через два дня улетаем с семьей, почти никуда съездить не успели. Кто ж знал, что такой ужас с арендой будет, - пишут возмущенные туристы в социальных сетях.

Запасным вариантом могут стать группы в соцсетях. Как оказалось, их очень много. Пиши, звони - ответят и найдут подходящий вариант. Но стоит заглянуть в комментарии, как натыкаешься на негодования клиентов. Цены заоблачные, а машины «убитые». В этом году владельцы служб по прокату авто сделали для себя выводы. Большая часть дилеров уже заказали новые автомобили для расширения. И пока заканчивается июль, можно планировать отпуск на август и сентябрь в Крыму, заранее думая о передвижениях по полуострову.

ДЕНЕЖКИ

Средняя стоимость аренды авто в Крыму

В среднем цены на аренду автомобиля в Крыму не превышают порог 5 тысяч рублей

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