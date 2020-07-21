Коронавирус в Крыму, последние новости на 21 июля: Плюс 11 заболевших за сутки

Несмотря на то, что в Крыму ежедневно растет количество заболевших коронавирусом, курортный сезон продолжается.

По трассе «Таврида» открылось четерыхполосное движение от Симферополя до Керчи. Предполагается, что это уменьшит заторы при подъезде к крымской столице. Теплоход «Князь Владимир» все-таки не выйдет на маршрут. Его планировали запустить 19 июля, однако Роспотребнадзор не одобрил такое решение.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За сутки в Крыму зафиксировали 11 случаев заражения коронавирусом, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Пять из зараженных выявили при обращении за медицинской помощью, один из них прибыл из другого региона РФ.

- Два заболевших выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Три – при скрининге здоровых лиц. Один - завозной из-за рубежа, - уточнил глава Крыма.

Всего с нарастающим итогом в Крыму зарегистрировано 994 случая новой коронавирусной инфекции. 64 из них - завозные из-за границы.

Фото: Министерство здравоохранения Крыма

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на 21 июля не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. После выздоровления выписан еще один человек, сообщили в пресс-службе правительства города. С начала развития эпидемиологической ситуации в Севастополе.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 305 человек. В настоящий момент в стационарах находится 50 человек. Выздоровели 240 человек, 6 человек скончались.

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