2020-07-21T11:48:35+03:00
Общество

Коронавирус в Крыму, последние новости на 21 июля: Плюс 11 заболевших за сутки

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 21 июля
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Зараженных коронавирусом становится все большеЗараженных коронавирусом становится все большеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что в Крыму ежедневно растет количество заболевших коронавирусом, курортный сезон продолжается.

По трассе «Таврида» открылось четерыхполосное движение от Симферополя до Керчи. Предполагается, что это уменьшит заторы при подъезде к крымской столице. Теплоход «Князь Владимир» все-таки не выйдет на маршрут. Его планировали запустить 19 июля, однако Роспотребнадзор не одобрил такое решение.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За сутки в Крыму зафиксировали 11 случаев заражения коронавирусом, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Пять из зараженных выявили при обращении за медицинской помощью, один из них прибыл из другого региона РФ.

- Два заболевших выявлены среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Три – при скрининге здоровых лиц. Один - завозной из-за рубежа, - уточнил глава Крыма.

Всего с нарастающим итогом в Крыму зарегистрировано 994 случая новой коронавирусной инфекции. 64 из них - завозные из-за границы.

Фото: Министерство здравоохранения Крыма

Фото: Министерство здравоохранения Крыма

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на 21 июля не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. После выздоровления выписан еще один человек, сообщили в пресс-службе правительства города. С начала развития эпидемиологической ситуации в Севастополе.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 305 человек. В настоящий момент в стационарах находится 50 человек. Выздоровели 240 человек, 6 человек скончались.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Крыму 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ростове местной жительнице хирурги вылечили инфаркт через прокол в руке
В четырех парках Симферополя появятся посты с охраной
Правительство Крыма планирует развить в регионе экотуризм
В Симферополе и Севастополе 22 июля частично отключат электричество
Дожди кончились: Синоптики рассказали о погоде в Крыму до конца недели
Лобовое столкновение в Крыму: погибли два человека
Общительные сотрудники горсовета Ялты подхватили коронавирус
Почему вода в Черном море стала холоднее, рассказали синоптики
За 6 млрд рублей Аксенов обещал решить проблему мусора в Крыму
Инспектор ГИБДД из Сак отпускал пьяных водителей за крупные взятки
Ночной ливень в Бахчисарае затопил дороги и подтопил дома
Школьная ярмарка в Симферополе заработает 31 июля
На вручении дипломов выпускников КФУ поздравил Сергей Аксенов
Отчим и его пасынок пойдут под суд за насилие над маленьким ребенком
Пограничники поймали вора из Севастополя, который хотел бежать на Украину
Из Черного в Мертвое: море у Крыма стало чересчур соленым
Новая книжная ярмарка в Симферополе откроется уже на выходных
Крымчанина спасли от ампутации ноги хирурги медцентра Святителя Луки
Господдержку по производству молока в Крыму увеличили в три раза
За сутки в Крыму выявили 11 случаев заражения коронавирусом
На сутки без воды останутся Симферополь и Симферопольский район
Золотой туалет и массажные кресла: ведущая «Дом-2» Ксения Бородина поразилась стоимости перелета Симферополь-Москва
Количество безработных в Крыму за июнь увеличилось на 30%
Севастополь, Феодосия и Керчь вошли в топ-5 городов популярных для отдыха на День ВМФ
Погода в Крыму на 21 июля: дожди и тепло до +31
«Врага» громили с неба, моря и на земле: Появилось видео масштабных учений в Крыму