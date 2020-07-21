Как аэропорт Симферополя принимает самолеты в час пик: 8 лучших фотографий
В Симферопольском аэропорту три десятка фотографов приняли участие в летнем споттинге (наблюдение за самолетами и их съемка). Фотокорреспондент «Комсомолки» запечатлел взлеты и посадки больше 50-ти авиарейсов и отснял операции по обслуживанию самолетов на перроне. В объектив камеры попали летательные аппараты Embraer, Bombardier, Airbus, Boeing, включая широкофюзеляжные B777 и B747.
Фотоохота проходила с 11-ти утраФото: Михаил ПАТЛИС
Было выбрано десять разных точек у взлетно-посадочной полосы и перрона, чтобы запечатлеть лайнеры с различных ракурсов. Время и точки съемок выбирали, учитывая пиковые периоды прибытия и отправления рейсов из аэропорта.
В споттинге приняли участие три десятка фотографовФото: Михаил ПАТЛИС
По итогам споттинга авторы лучших фотографий получат сертификат на перелет, монопод и различную сувенирную продукцию от партнеров конкурса.
Одни из самых удачных кадров получались на закатеФото: Михаил ПАТЛИС
Летний споттинг проводится несколько лет подряд. Он посвящен началу активной фазы летнего сезона, когда увеличивается частота и количество авиарейсов. Следующее соревнование для фотографов запланировано на осень.
После споттинга получились сотни снимковФото: Михаил ПАТЛИС
Самые талантливые фотографы получат призыФото: Михаил ПАТЛИС
Процесс обслуживания самолетов тоже удалось заснятьФото: Михаил ПАТЛИС
После снятия ограничений количество авиарейсов увеличилосьФото: Михаил ПАТЛИС
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ИСТОЧНИК KP.RU