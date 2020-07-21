2020-07-21T18:17:16+03:00
Общество

Как аэропорт Симферополя принимает самолеты в час пик: 8 лучших фотографий

На взлетно-посадочной полосе воздушной гавани Крыма прошло соревнование среди фоторепортеров
Надежда ДАЦЮК
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Съемки велись около 9-ти часовСъемки велись около 9-ти часовФото: Михаил ПАТЛИС
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В Симферопольском аэропорту три десятка фотографов приняли участие в летнем споттинге (наблюдение за самолетами и их съемка). Фотокорреспондент «Комсомолки» запечатлел взлеты и посадки больше 50-ти авиарейсов и отснял операции по обслуживанию самолетов на перроне. В объектив камеры попали летательные аппараты Embraer, Bombardier, Airbus, Boeing, включая широкофюзеляжные B777 и B747.

Фотоохота проходила с 11-ти утра Фото: Михаил ПАТЛИС

Фотоохота проходила с 11-ти утраФото: Михаил ПАТЛИС

Было выбрано десять разных точек у взлетно-посадочной полосы и перрона, чтобы запечатлеть лайнеры с различных ракурсов. Время и точки съемок выбирали, учитывая пиковые периоды прибытия и отправления рейсов из аэропорта.

В споттинге приняли участие три десятка фотографов Фото: Михаил ПАТЛИС

В споттинге приняли участие три десятка фотографовФото: Михаил ПАТЛИС

По итогам споттинга авторы лучших фотографий получат сертификат на перелет, монопод и различную сувенирную продукцию от партнеров конкурса.

Одни из самых удачных кадров получались на закате Фото: Михаил ПАТЛИС

Одни из самых удачных кадров получались на закатеФото: Михаил ПАТЛИС

Летний споттинг проводится несколько лет подряд. Он посвящен началу активной фазы летнего сезона, когда увеличивается частота и количество авиарейсов. Следующее соревнование для фотографов запланировано на осень.

После споттинга получились сотни снимков Фото: Михаил ПАТЛИС

После споттинга получились сотни снимковФото: Михаил ПАТЛИС

Самые талантливые фотографы получат призы Фото: Михаил ПАТЛИС

Самые талантливые фотографы получат призыФото: Михаил ПАТЛИС

Процесс обслуживания самолетов тоже удалось заснять Фото: Михаил ПАТЛИС

Процесс обслуживания самолетов тоже удалось заснятьФото: Михаил ПАТЛИС

После снятия ограничений количество авиарейсов увеличилось Фото: Михаил ПАТЛИС

После снятия ограничений количество авиарейсов увеличилосьФото: Михаил ПАТЛИС

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ИСТОЧНИК KP.RU

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