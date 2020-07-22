Крымский банк открыл кредитную линию на сумму более миллиарда рублей местному застройщику

Крымский банк РНКБ открыл кредитную линию для общества с ограниченной ответственностью «Столичная коммерческая группа» («СКГ») на сумму 1,35 миллиарда рублей. Средства выделены до 2022 года на первый пусковой комплекс строительства четвертой очереди жилого микрорайона «Жигулина роща», включая встроенно-пристроенные помещения общественного назначения в Симферопольском районе.

По данным РНКБ, генподрядчик застройки - ООО «ГК «Владоград».

- Поддержка профильных отраслей на полуострове является одним из приоритетов работы банка. ООО «СКГ» и Группа компаний «Владоград» работают в Крыму не первый год и зарекомендовали себя как надежные партнеры банка. Мы рассчитываем, что предоставленное финансирование будет способствовать активному строительству нового жилого фонда в регионе, - отмечает директор Департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий.

СПРАВКА «КП»

«Столичная коммерческая группа» - инвестиционная компания, которая специализируется на реализации крупных строительных проектов в Крыму. Общество с ограниченной ответственностью зарегистрировано 6 ноября 2014 года. Сейчас основное направление - это строительство жилого микрорайона «Жигулина роща». Он находится в Симферопольском районе. Микрорайон строится на основании инвестсоглашения, заключенного с РК в 2016 году по комплексному освоению территории. До 2025 года общая площадь отстроенного жилья должна составить 368 448 квадратных метров. Также планируется создание социальных объектов - школы, четырех детских садов и благоустройство набережной реки Славянка и устройство Центрального бульвара.