Коронавирус в Крыму, последние новости на 23 июля: количество заболевших увеличилось на 26 человек
Курортный сезон в Крыму продолжается. Еще не во всех туристических городах загрузка отелей достигает 100%. Так, в середине июля дома отдыха в Евпатории заполнились лишь на 46%.
При этом в Ассоциации туроператоров России отмечают, что туристы активно бронируют крымские средства размещения – на первую неделю августа уже забронировано около 80% отелей.
Инфографика: Министерство здравоохранения Крыма
КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ
В Крыму за сутки зарегистрировали 26 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
При этом 10 случаев выявлено при обращении за медпомощью, 14 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один человек - при скрининге здоровых лиц, один завезен из-за рубежа.
С нарастающим итогом в Крыму выявили 1038 случаев коронавируса, 65 из них завезли из-за границы.
КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ
На 22 июля в Севастополе подтвержден один случай заражения коронавирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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