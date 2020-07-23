Коронавирус в Крыму, последние новости на 23 июля: количество заболевших увеличилось на 26 человек

Курортный сезон в Крыму продолжается. Еще не во всех туристических городах загрузка отелей достигает 100%. Так, в середине июля дома отдыха в Евпатории заполнились лишь на 46%.

При этом в Ассоциации туроператоров России отмечают, что туристы активно бронируют крымские средства размещения – на первую неделю августа уже забронировано около 80% отелей.

Инфографика: Министерство здравоохранения Крыма

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за сутки зарегистрировали 26 случаев новой коронавирусной инфекции, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

При этом 10 случаев выявлено при обращении за медпомощью, 14 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один человек - при скрининге здоровых лиц, один завезен из-за рубежа.

С нарастающим итогом в Крыму выявили 1038 случаев коронавируса, 65 из них завезли из-за границы.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

На 22 июля в Севастополе подтвержден один случай заражения коронавирусом.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50