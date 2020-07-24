2020-07-24T11:14:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму, последние новости на 24 июля: Количество заболевших увеличилось на 18 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 24 июля
Надежда ДАЦЮК
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Ежедневно количество заболевших коронавирусом в Крыму растетЕжедневно количество заболевших коронавирусом в Крыму растетФото: Александр ГЛУЗ
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Первый миллион туристов Крым уже принял. По данным Минкурортов и туризма, загрузка отелей на ЮБК достигает 95%. Особой популярностью у отдыхающих пользуются четырех- и пятизвездочные отели.

Глава Крыма Сергей Аксенов отмечает, что объем туристического потока «беспрецедентный». Средняя заполненность средств размещения на полуострове - 70%, при этом продолжает расти количество броней на сентябрь-октябрь.

Фото: Министерство здравоохранения Крыма

Фото: Министерство здравоохранения Крыма

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за 23 июля зарегистрировали 18 случаев заражения новой коронавирусной инфекции, сообщил Сергей Аксенов. 9 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 6 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 - при скрининге здоровых лиц, 2 случая завозных из-за рубежа.

С нарастающим итогом в Крыму зарегистрировано 1056 случаев новой коронавирусой инфекции. Выздоровевших за весь период - 794 человека. Один ковид-положительный пациент скончался за сутки.

За истекшие сутки на коронавирус обследовали 2 159 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

По состоянию на утро 23 июля новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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