Коронавирус в Крыму, последние новости на 24 июля: Количество заболевших увеличилось на 18 человек

Первый миллион туристов Крым уже принял. По данным Минкурортов и туризма, загрузка отелей на ЮБК достигает 95%. Особой популярностью у отдыхающих пользуются четырех- и пятизвездочные отели.

Глава Крыма Сергей Аксенов отмечает, что объем туристического потока «беспрецедентный». Средняя заполненность средств размещения на полуострове - 70%, при этом продолжает расти количество броней на сентябрь-октябрь.

Фото: Министерство здравоохранения Крыма

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В Крыму за 23 июля зарегистрировали 18 случаев заражения новой коронавирусной инфекции, сообщил Сергей Аксенов. 9 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 6 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 - при скрининге здоровых лиц, 2 случая завозных из-за рубежа.

С нарастающим итогом в Крыму зарегистрировано 1056 случаев новой коронавирусой инфекции. Выздоровевших за весь период - 794 человека. Один ковид-положительный пациент скончался за сутки.

За истекшие сутки на коронавирус обследовали 2 159 человек.

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По состоянию на утро 23 июля новых случаев заболевания COVID-19 не зарегистрировано.

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