Коронавирус в Крыму, последние новости на 25 июля: Плюс 21 инфицированный за сутки

Число заболевших коронавирусом в Крыму растет, при этом количество отдыхающих на полуострове не уменьшается. Член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Илья Зотов отмечает, что на отдыхающие не соблюдают рекомендации Роспортребнадзора по противоэпидемическому режиму. Масочный режим в Крыму продолжает действовать, однако носят маски только единицы.

Средства для дезинфекции рук должны быть во всех объектах общепита и гостиничного хозяйства. Между столиками в кафе и ресторанах, а также лежаками на пляжах должна соблюдаться социальная дистанция в 1,5 метра.

Тем временем, с 1 июля Крым принял первый миллион отдыхающих в этом сезоне.

Фото: статистика министерства здравоохранения Крыма 25 июля

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В Крыму за 24 июля выявили 21 человека, зараженного коронавирусом. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он уточнил, что 8 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 - завозные из-за рубежа.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1077 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки на коронавирус обследовали 1920 человек.

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На 25 июля COVID-19 подтвержден у 20 человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

- По состоянию на утро 25 июля зарегистрированы 20 новых случаев заболевания COVID-19. Большинство пациентов – местные жители. Идут эпидрасследования, устанавливаются источники заражений, – говорится в сообщении..

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