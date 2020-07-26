Коронавирус в Крыму, последние новости на 26 июля: 27 новых заболевших за сутки

Сегодня, 26 июля, в Севастополе проходит День военно-морского флота РФ.

Всего в военно-спортивном празднике примут участие порядка 50 кораблей, катеров и судов обеспечения. Одна часть будет задействована в морском параде в акватории Севастопольской бухты, вторая часть – в показе эпизодов боевой подготовки, а третья – выставлена для посещения севастопольцами и гостями города на территории Морского вокзала.

В двух линиях парадной диспозиции на бочках будут ошвартованы 9 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота.

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Крыма

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За минувшие сутки в Крыму еще 27 человек заболели коронавирусом.

- Из них 13 выявлены при обращении за медицинской помощью, еще 13 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 – при скрининге здоровых лиц, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

За все время в Республике Крым зарегистрировано уже 1104 случая заражения короновирусном: 69 человек привезли инфекцию из-за границы, 106 — из других регионов России, 806 — контактные больные, а у 123 человек выявили коронавирус во время тестирования здоровых лиц без симптомов болезни.

К настоящему моменту выздоровели 827 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В городе-герое за последние сутки выявлено 3 новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией. За сутки выздоровело 2 человека. Всего с начала года в городе от COVID-19 умерло 6 человек.

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