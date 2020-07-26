2020-07-26T18:08:24+03:00
Общество

Прогресс в инфраструктуре — огромный: Власти ответили фигуристке Бойковой, написавшей о «разрухе» в Крыму

Накануне молодая спортсменка съездила на полуостров и поделилась неприятными впечатлениями о Крыме
Степан ОСТИНОВ
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Разруха и бедность - наследие украинского периода, пояснил Алексей Черняк.Разруха и бедность - наследие украинского периода, пояснил Алексей Черняк.Фото: Александра ЯСЕЛЬСКАЯ
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Российская фигуристка, чемпионка Европы в парном катании Александра Бойкова съездила в Крым, после чего написала гневный пост в своем инстаграме «об ужасной жизни» на полуострове.

По мнению 18-летней спортсменки, в крымских курортных городках «царят бедность и разруха», а местные жители вызывают у нее лишь сожаление.

Бойкова считает, что в Крыму совершенно нет никакой инфраструктуры, а крымчанам и тем более туристам здесь попросту нечем заняться. Девушка призвала наконец «привести в порядок» один из лучших курортов России, который сейчас, как она считает, находится в удручающем состоянии.

Председатель Комитета Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк уверен: все, что так красочно описала в своем посте молодая фигуристка — наследие украинского или еще советского режима.

- Нужно понимать, что Крым четверть века находился в состоянии разрухи при Украине — это большой срок, когда ничего не обновлялось, не строилось и даже не поддерживалось в нормальном состоянии. Сейчас за 6 лет прогресс в инфраструктуре огромный. Возведен новый аэропорт, Крымский мост, троится федеральная трасса «Таврида», повсеместно ремонтируются дороги — это огромные шаги вперед, если сравнивать с украинскими временами. Безусловно, еще предстоит много работы, но, думаю, в течение следующих 8-10 лет Крым по-настоящему будет модернизирован и радовать туристов комфортом, - рассказал КП-Крым Алексей Черняк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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