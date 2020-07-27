Четыре совета экспертов, как не потерять деньги при использовании банкомата

Несмотря на то, что объем и количество безналичных платежей в Крыму растет, часто приходится взаимодействовать с банкоматами. Крымские финансовые эксперты дали рекомендации, как правильно обращаться с устройствами, и какие правила безопасности стоит соблюдать, чтобы не потерять деньги и не стать жертвами мошенников.

Пользуйтесь банкоматами тех банков, где была выпущена карта

За последний год в Крыму стало больше банкоматов с функциями терминалов: то есть, в них можно не только снять наличные, но и внести средства на карту, перевести на другую карту или заплатить за некоторые услуги. Эксперты советуют, прежде всего, использовать устройства «родного» банка, в котором была выпущена карта. Это исключит неожиданные расходы в виде комиссий за снятие наличных и некоторые операции.

Опасайтесь мошенников

Часто мошенники копируют данные банковских карт с помощью специальных устройств - скиммеров. Они устанавливаются в картоприемники банкоматов, и как только вы вставляете карту, считывают данные с магнитной полосы или чипа. PIN-код карточки тоже могут узнать - с помощью специальных накладок на клавиатуру, которые практически невозможно отличить от оригинала. Украденные данные могут использоваться для изготовления аналогичной карты, с которой предприимчивые мошенники потом могут снять деньги или расплатиться ею. Чтобы избежать неприятностей, эксперты советуют использовать проверенные банкоматы. По возможности те, что стоят в отделениях банков или крупных магазинов, в торгово-офисных центрах или госучреждениях. Пользоваться устройствами, стоящими в безлюдных местах, не стоит, как и снимать в одиночку крупные суммы.

Едете за границу - уточните условия использования карты

Чтобы не попасть впросак на отдыхе за границей, лучше уточнить все детали использования карты заранее. Это так же необходимо, как и собрать чемодан. Согласитесь, что везти с собой крупные суммы наличными неудобно и небезопасно. Потому лучше узнать в вашем банке, какие дополнительные расходы могут возникнуть в стране предполагаемого пребывания. Также нужно поинтересоваться, будут ли действовать ограничения на снятие наличных, и можно ли рассчитываться по безналу в торговых центрах и других местах.

Банкомат «съел» карту: что делать?

Даже в проверенных банкоматах иногда случаются баги. Бывает, что при снятии наличных устройство не выдает карту или блокирует ее. Или же банкомат с функцией приема наличных купюре не зачислил деньги на счет. Еще одна распространенная неприятность: в процессе перевода денег средства сняли со счета, но не зачислили. В таких ситуациях нужно срочно сообщить о проблеме банку и получить инструкцию от сотрудника банка. Через некоторое время, после проверки, финучреждение вернет деньги на счет.