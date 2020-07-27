Коронавирус в Крыму, последние новости на 27 июля: 12 новых заболевших за сутки

Крымский город Саки возглавил пятерку популярных бальнеологических курортов России, куда туристы стремятся в августе с целью поправить здоровье. Он же второй по дороговизне среди оздоровительных направлений.

По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, пятерка направлений для санаторно-курортного лечения и оздоровления выглядит следующим образом: Саки, Соль-Илецк, Кисловодск, Зеленоградск и Горячий Ключ. На проживание туристы потратят от 1,8 тысяч рублей в сутки в Горячем Ключе, до 3,5 тысяч в Зеленоградске. Саки занимает вторую позицию по дороговизне со средней стоимостью в 2,3 тысячи рублей в сутки.

На оздоровление в крымском городе-курорте жилье бронируют в среднем на 10,5 ночевок.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19 на 27 июля

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

За сутки в Крыму подтвреждено 12 случаев коронавирусной инфекции. 4 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, из них 1 - прибывший из другого субъекта, еще 4 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 – при скрининге здоровых лиц, 2 – завозные из-за рубежа. На лечении в стационарах находятся 256 человек, под медицинским наблюдением — 1180. Изолированы в обсерваторах – 71 человек.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1116 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 827 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе 1 новый случай коронавируса. Всего с начала периода заболели 336 человека. На лечении в стационарах находятся 64 пациента. Выздоровели 255 человек.

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