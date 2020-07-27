Вице-премьер правительства РФ поручил достроить трассу «Таврида» раньше срока

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, находящийся в Крыму с официальным визитом, поручил завершить строительство восьмого этапа трассы «Таврида» раньше срока.

Накануне Хуснуллин, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и министр транспорта РФ Евгений Дитрих осмотрели севастопольский участок трассы «Таврида».

- Считаю, что строители сделали большую хорошую работу. Это почти 250 км новой скоростной трассы, которая фактически через весь Крым. Надеюсь, что хотя срок окончания - конец года, и сейчас мы еще раз проведем рабочее совещание и примем все меры, чтобы максимально быстро запустить эту дорогу в эксплуатацию, – сообщил Хуснуллин.

Михаил Развожаев отметил, что вице-премьер правительства РФ ставит задачу, чтобы восьмой этап трассы «Таврида» был закончен не в 2023 году, а в 2022.

- С компанией «ВАД» подписан контракт на первую очередь восьмого участка. В ближайшее время начнутся работы на трех мостовых переходах, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, чтобы обеспечить безопасность. Марат Шакирзянович ставит задачу, чтобы работы были завершены не 2023 году, а в 2022 году, - сказал Развожаев.

Напомним, что строительство «Тавриды» ведет санкт-петербургская компания «ВАД». Планируется, что четырехполосное движение от Керчи до Севастополя запустят в сентябре. Сейчас готовность «Тавриды» составляет 92%. 20 июня открылось четырехполосное движение от Керчи до Симферополя. Разрешенную скорость для движения транспорта увеличили с 60 километров в час до 90.

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