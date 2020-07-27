За полгода крымчане взяли больше 1 миллиарда рублей автокредитов

В первом полугодии 2020 года РНКБ Банк выдал больше 1 миллиарда рублей на автокредиты. Владельцами машин благодаря автокредитованию в этот период времени стали больше 1 500 крымчан, из них 820 клиентов банка приняли участие в программе госсубсидирования.

НОВЫЕ АВТО - В ПРИОРИТЕТЕ

85% клиентов банка берут кредиты на покупку новых авто, 15% отдают предпочтение подержанным машинам. Средняя сумма займа на новую машину составляет 670 тысяч рублей, а на авто с пробегом - 712 тысяч. В прошлом году перевес был в пользу новых машин 730 тысяч кредита против 630 тысяч рублей на подержанное авто.

В ОСНОВНОМ ПРИОБРЕТАЮТ АВТО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАРОК

В банке отмечают, что клиенты, покупающие новые авто, в основном предпочитают отечественные марки. «LADA» приобретают 33% крымчан, «KIA» – 25% и на «Hyundai» приходится 18% продаж.

Что касается авто с пробегом, заемщики чаще стали делать выбор в пользу марки «KIA» (рост на 7%), покупка авто марки «Volkswagen» снизилась на 3% и составила 12,5% продаж. На третье место вышла марка «Hyundai» (11% продаж), обогнав «Nissan».

От производителей KIA, Hyundai, Lada в РНКБ Банке реализованы ключевые программы субсидирования, которые позволяют получить скидку на определенные марки авто до 80 тысяч рублей. Более подробную информацию можно получить непосредственно у официальных дилеров данных марок в Крыму.

ПРИОБРЕТЕНИЕ АВТО С ГОСПОДДЕРЖКОЙ

За весь период участия РНКБ в программе льготного автокредитования больше 2400 крымчан купили авто по спецусловиям на сумму больше 1,5 миллиарда рублей.

Оформить заявку на получение кредита с господдержкой можно без посещения офиса банка, подав заявку на официальном сайте РНКБ или же непосредственно в автосалонах-партнерах Банка. Платежи по кредиту можно совершать в интернет-банке или в мобильном приложении «РНКБ 24/7». Ознакомиться с условиями программ автокредитования также можно на сайте РНКБ Банка.

Средний возраст заемщика, который берет кредит с господдержкой, составляет 38 лет. Как отмечают в банке, мужчины пользуются банковским кредитованием на покупку автомобиля чаще - 60%, женщины – 40%.

Согласно новым условиям покупки, лимит по стоимости авто с господдержкой, которая предусматривает скидку в 10%, расширен до 1,5 миллиона рублей. Кроме того, был дополнен список электромобилей, скидка на которые составляет от 25% стоимости без привязки к региону.

Взять авто в кредит с господдержкой могут сотрудники медорганизаций системы государственного здравоохранения, а также клиенты банка, которые продали свой автомобиль старше шести лет дилеру в качестве первоначального взноса по программе Trade-in. Льготный автокредит теперь могут получить семьи с одним или несколькими несовершеннолетними детьми (в том числе находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных). По-прежнему участниками программы могут стать клиенты, у которых еще не было в собственности авто до даты заключения кредитного договора.

Льготный кредит по программе «Автостандарт» могут оформить владельцы зарплатных карт РНКБ, пенсионеры, работники бюджетных и коммерческих организаций, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, нотариусы, командный состав гражданских судов, индивидуальные предприниматели и адвокаты.

Еще одна выгодная программа автокредитования - «Автолайт», в рамках которой заемщик может взять кредит без подтверждения дохода по двум документам.

ОФИЦИАЛЬНО

Николай Билан, заместитель председателя правления РНКБ Банка:

- На сегодняшний день автокредитование среди клиентов РНКБ востребовано и стабильно развивается в регионах его присутствия. Банк по–прежнему занимает лидирующие позиции в сфере автокредитования в Крыму. И предлагает лояльные условия на Юге России/в Краснодарском крае. Показатели по этому виду кредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли в 1,2 раза. Во многом это стало возможным благодаря своевременной государственной поддержке и новым программам банка совместно с автосалонами-партнерами, предложенным в период пандемии.