В Крыму выбрали самого популярного песика этого года

Фотоконкурс «Комсомолки» «Кто сказал «ГАВ»?» подошел к концу. Целый месяц хозяева очаровательных крымских песиков выкладывали снимки своих питомцев на нашем сайте, рассказывали об их нравах, привычках и смешных выходках.

Всего же участниками конкурса стали почти 50 питомцев!

«Несравненный Жан»

Пришло время подвести итоги фотоконкурса и озвучить хвостатых победителей. Вскоре эти питомцы получат вкусные подарки от генерального партнера конкурса – Торгового дома «Аврора-Крым».

Жан - победитель!

Итак, победителем открытого голосования на сайте КП-Крым и обладателем почетного звания «Самый популярный песик Крыма-2020» стал австралийская овчарка Жан из Севастополя. Жан набрал 1539 голосов, покорив сердце читателей «Комсомолки».

- Нашему Жанчику 2,5 года. Он очень умный и понимает все с полуслова - взахлеб рассказывает о своей любимице хозяйка Мария Афанасиевская. – Он у нас вообще послушный, но с характером – может и немного нашкодить, если я или муж забудем его с утра выгулять. Ну а больше всего Жан любит молоко и все молочное

Так что главный приз от ТД «Аврора-Крым» - двухмесячный запас корма – достается умному Жану.

«Хвостатый проказник» Филадельфия

В номинации «Хвостатый проказник» от ТД «Аврора-Крым» победила вельш-корги пемброк Филадельфия .

Проказница Филадельфия

- Вот уже 2,5 года она неустанно радует нас, не перестаем задавать себе вопрос: как мы жили без нее раньше. Она удивительная, она невероятная, она каждый день нам дарит море позитива. Шалунишка та еще, очень любит играть с игрушками, и когда приходим домой, она несется к своей корзинке и таскает по очереди свои любимые игрушки, - восхищенно пишет хозяйка Татьяна Спесивцева.

«Обаятельный Хан»

Звание «Самый обаятельный и привлекательный песик» заслуженно завоевал родезийский риджбек Хан.

Обаятельный Хан

- Нашему Хану в июле исполнилось 5 лет. Победа в фотоконкурсе «Комсомолки» - отличный подарок для нашего мальчика. Он у нас очень добрый, ласковый, любит свою семью и очень игривый, хоть и довольно крупный – весит целых 45 килограмм! И мы тоже очень любим нашего Хана, - рассказывает Наталья Сырбу.

Алиса выбрала «Главного путешественника»

Свое авторитетное мнение высказала талисман аэропорта «Симферополь» бордер-колли Алиса. Алиса добросовестно трудится кинологом, ежедневно патрулируя аэропорт в поисках взрывчатых веществ.

Она любезно согласилась стать членом в жюри фотоконкурсе «Комсомолки» и лично поздравил победителя собственной номинации - «Главный путешественник».

Laif Spring Amulet of love - главный путешественник!

Выбор Алисы пал на солнечного корги с необычным именем - Laif Spring Amulet of love. Оказалось, что Алиса тоже любит солнечные ванны!

- И я очень люблю солнце. Приглашаю к себе в гости в кинологтческий комплекс. Покажу свою любимую солнечную полянку. А еще у нас интересно и вкусно кормят! – говорит Алиса.

«Комсомольская правда» - Крым» искренне благодарит всех любителей собак за участие.

Поздравляем еще раз всех победителей. Надеемся, наши читатели и в дальнейшем будут участвовать в проектах «Комсомолки».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФОТОКОНКУРСА - ТОРГОВЫЙ ДОМ "АВРОРА-КРЫМ"

На что обращают внимание владельцы, подбирая лучшее меню для питомца? Отзывы других владельцев, рекомендации заводчика, популярность марки продукта или его качество. Но как понять, что тот или иной корм подойдет вашему любимцу на 100%?

Иногда качество гранул не связано с тем, что они оказываются не подходящей пищей. И не всегда страна-производитель является показателем или анти-показателем к покупке корма.

Переводить питомца на новый рацион нужно медленно.

Торговый Дом "Аврора" поделился с нашими читателями профессиональными навыками в выборе кормов!

Продукт может не подойти животному по следующим причинам:

-Из-за индивидуальной непереносимости отдельных компонентов, входящих в состав. Иногда аллергия проявляется резко, но в некоторых случаях имеет накопительный эффект.

-Из-за низкого качества и несбалансированного состава корма – дешевые продукты, которые можно купить в любом супермаркете, часто состоят из низкокачественных злаков и отходов, остающихся в процессе мясопереработки, у них одно преимущество – низкая цена.

Переводить питомца на новый рацион следует медленно. Обычно небольшую часть меню заменяют на корм, постепенно увеличивая его дозировку. Полный перевод происходит через 7-10 дней.

В прайсе ТД "Аврора" имеются корма как российских, так и зарубежных производителей. Мы стараемся подбирать продукцию так, чтоб в первую очередь она была полезной. Мы стремимся делать жизнь Ваших питомцев лучше и качественней! Например, ТМ Sirius - корма премиум и супер-премиум класса из России, которые стремительно набирают популярность среди владельцев животных по всему Крыму, отличаются хорошим составом и поедаемостью.

А ТМ Monge производства Италии - это супер-премиум корма для собак и кошек, имеющие в ассортименте как сухую, так и влажную линейку кормов, а так же ВЕТ-линейку для лечения и поддержки больных и ослабленных животных.

Правильное питание – залог долгой, полноценной жизни четвероногого друга. И благодаря сбалансированному корму щенок или котенок вырастает крепким, хорошо развитым, не имеющим проблем со здоровьем животным.

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