2020-07-27T18:54:03+03:00
Общество

Как отпразднуют День Крещения Руси в Симферополе

Программа мероприятий на 28 июля ко Дню Крещения Руси в Симферополе
Александра Тимощенко
Поделиться:
На празднование Дня Крещения Руси в Крыму организован ряд мероприятий. Фото: пресс-служба Симферопольской и Крымской епархииНа празднование Дня Крещения Руси в Крыму организован ряд мероприятий. Фото: пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии
Изменить размер текста:

Симферополь

06.00 - крестный ход с мощами святого равноапостольного великого князя Владимира от Князь-Владимирского собора-усыпальницы адмиралов до Свято-Владимирского собора в Херсонесе.

07.30 – водосвятный молебен в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе 08.00 - встреча Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.

08.00 - начало праздничного богослужения в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе, которое возглавит митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. По окончании Божественной литургии - крестный ход вокруг собора, молебен на главной площади Свято-Владимирского собора.

11:10-11.30 - показ фильма «Князь Владимир» в летнем кинотеатре на площади Свято-Владимирского собора

11.30-12.15 - Юбилейный концерт «Спасибо за верность, потомки!» Народного артиста СССР Василия Семеновича Ланового в летнем кинотеатре на площади Свято-Владимирского собора

12.15-14.15 - показ фильма «Крещение Руси» в летнем кинотеатре на площади Свято-Владимирского собора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крымчане помолятся о мире на Украине

Молитвы вознесут в древнем Херсонесе, откуда началось Крещение Руси (подробнее)

Крещение Господне-2018 в Севастополе: Больше всего верующих окунулись в море на берегу Херсонеса

Православных не испугала прохладная погода (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Водолазы не нашли бронемашину, утонувшую в Керченском проливе
В Крыму пациент с ножом накинулся на медработника
В РАН проблему нехватки воды в Крыму назвали первоочередной
Прокуратура нашла нарушения в алуштинском дельфинарии, где расчленили млекопитающее
Санаторий Алушты перекрыл общественную дорогу, отрезав людей от домов по соседству
В Симферополе опять заработают продуктовые ярмарки
«На кухне Африка, мы все в мыле»: Певица Алена Свиридова делает варенье и печет пироги в Крыму
На трассе «Таврида» в ДТП пострадали ребенок и девушка
В двух районах Крыма за ночь выпала почти месячная норма осадков
Убийцу начальника МЧС из Сак посадили на 10 лет
Ресторан с видом на диких кабанов: Семью копытных под Ялтой сфотографировали туристы
За что жители Крыма не любят приезжих туристов
В Крыму убрали почти миллион тонн зерна
В Алуште тринадцатилетней девочке с ДЦП нужна помощь
Температура воды в Черном море 27 июля 2020: теплее всего на юге и востоке Крыма - 25 градусов
В Бахчисарайском районе автомобиль сорвался с обрыва и упал на пляж
Какую погоду ждать в Крыму ближайшие 5 дней
В Симферополе пьяный житель Воронежа повредил два автомобиля
На Симферополь надвигается шторм
В Крыму растет число больных клещевым боррелиозом
В Феодосии на чиновника во время проверки напал неизвестный
Возврат средств по отмене брони на отдых из-за коронавируса продлили на 1,5 года
Трехлетний мальчик, пропавший под Симферополем, утонул
В Симферополе и Севастополе 27 июля частично отключат электричество
Погода в Крыму на 27 июля: дожди и тепло до +30
За неделю в Крыму утонули два человека
В Крыму на три дня объявили штормовое предупреждение
Тело пропавшего под Симферополем мальчика нашли в выгребной яме