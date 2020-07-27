Как отпразднуют День Крещения Руси в Симферополе

Симферополь

06.00 - крестный ход с мощами святого равноапостольного великого князя Владимира от Князь-Владимирского собора-усыпальницы адмиралов до Свято-Владимирского собора в Херсонесе.

07.30 – водосвятный молебен в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе 08.00 - встреча Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.

08.00 - начало праздничного богослужения в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе, которое возглавит митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. По окончании Божественной литургии - крестный ход вокруг собора, молебен на главной площади Свято-Владимирского собора.

11:10-11.30 - показ фильма «Князь Владимир» в летнем кинотеатре на площади Свято-Владимирского собора

11.30-12.15 - Юбилейный концерт «Спасибо за верность, потомки!» Народного артиста СССР Василия Семеновича Ланового в летнем кинотеатре на площади Свято-Владимирского собора

12.15-14.15 - показ фильма «Крещение Руси» в летнем кинотеатре на площади Свято-Владимирского собора.

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