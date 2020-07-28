Пять причин расплатиться банковской картой в общественном транспорте Крыма

В крымском общественном транспорте продолжают устанавливать валидаторы для бесконтактной оплаты проезда. Устройства автоматизированной оплаты проезда начали появляться в салонах в феврале текущего года. В автобусах и троллейбусах появились небольшие зеленые коробочки, закрепленные на поручнях. Для оплаты проезда достаточно приложить бесконтактную банковскую карту различных банков, в том числе банка РНКБ к валидатору.

1.Исчезают очереди на входе в транспорт

Большинство пассажиров стремится зайти в переднюю дверь автобусов, чтобы по привычке рассчитаться с водителем наличными. Пока он отсчитает сдачу и выдаст билет, на входе образуется «пробка». Причина проста - передавать деньги через пассажиров еще более неудобно, как и после этого ждать сдачу. Валидаторы для бесконтактной оплаты есть не только на входе – можно свободно зайти через среднюю дверь, приложить карту к устройству и через секунду получить подтверждение об оплате. Кроме того, водителю не нужно будет отвлекаться, чтобы отсчитать вам сдачу. Это, кстати очень распространенное нарушение правил дорожного движения - подпунктом 5.2 ПДД РФ пассажирам запрещается отвлекать водителя во время движения транспортного средства.

2. Нет риска получить фальшивую купюру на сдачу

Во время расчета банковской картой со счета снимется только стоимость проезда, нет никаких комиссий. При этом риск получить на сдачу фальшивую купюру полностью исключен. Банк России отмечает, что за последние два года увеличились случаи подделок банкнот в 200 и 2000 рублей, хотя лидирует среди подделок пятитысячная купюра.

3. Расплата картой безопаснее для здоровья

Пандемия коронавируса показала, что вероятность подхватить инфекцию в людных местах, и в общественном транспорте, в том числе, достаточно велика. Согласно исследованию НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф Гамелеи, любая бумажная купюра в постоянном обращении содержит 34 вида болезнетворных вирусов и бактерий. Другое дело личная бесконтактная карта – ее не нужно так часто как деньги передавать из рук в руки. А при оплате за проезд достаточно приложить ее к установленному на поручне валидатору и проезд будет оплачен. Если карта потеряется, ееможно быстро заблокировать. При этом вся сумма, которая была на ней до блокировки, сохранится, она перейдет на счет новой карты, которую перевыпустят при обращении в банк. Если же потерять наличные деньги, то их уже никто не вернет.

4. Аварий может стать меньше

Когда вы даете наличные деньги водителю, ему приходится отвлекаться от дороги. Как отмечает Росинфостат, ДТП с автобусами занимают третье место в общей статистике дорожных происшествий по стране — свыше 5,5 тыс. в прошлом году. Аварий с участием троллейбусов и трамваев будет намного меньше, если водители всегда будет следить за трассой и движением по ней.

5. Можно получить бонусы

Пассажиры могут получить выгоду, оплачивая проезд картами «Мир», в том числе выпущенными в банке РНКБ. Акция действует и для тех, кто будет использовать для оплаты смартфон, подключенный к технологии Mir Pay. С 1 августа пассажир будет получать в первые два месяца скидку 4 рубля - то есть, стоимость его проезда составит 13 рублей. В следующие два месяца при оплате смартфоном скидка возрастет до 10 рублей, и одна поездка обойдется всего в 7 рублей. Те, кто часто пользуется общественным транспортом, смогут подсчитать, сколько таким образом они сэкономят на своих поездках.