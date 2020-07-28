2020-07-28T13:06:44+03:00
Общество

Коронавирус в Крыму, последние новости на 28 июля: 23 новых заболевших за сутки

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 28 июля
Надежда ДАЦЮК
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Заболевших коронавирусом в Крыму ежедневно становится все большеЗаболевших коронавирусом в Крыму ежедневно становится все большеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ограничения, введенные из-за коронавируса в Крыму, начинают постепенно снимать. Так, с августа в Симферополе начнут работать некогда запрещенные продуктовые ярмарки, сообщили в администрации города.

Предварительная дата открытия ярмарок - 1 августа, школьная ярмарка заработает с 31 июля.

Тем временем, срок возврата средств за отмененную бронь на отдых из-за коронавируса в Крыму продлили, он составит 1,5 года. Это предусмотрено постановлением правительства РФ об особенностях переноса или возврата туристам средств, уплаченных ими при бронировании.

Документ дает основание отелям и санаториям перенести забронированный в апреле-июне отдых на другие даты до конца 2021 года, либо вернуть оплату в течение 18 месяцев.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Фото: Министерство здравоохранения Крыма

Фото: Министерство здравоохранения Крыма

Коронавирус в Крыму подтвердили за сутки у 23 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Кроме того, один зараженный скончался за сутки. Общее количество умерших в республике от новой инфекции составило 15 человек.

11 из заболевших выявлены при обращении за медицинской помощью, один из них прибыл из другого субъекта РФ. Еще 11 зафиксировано среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай выявлен при скрининге здоровых лиц.

С начала пандемии выявлено 1139 подтвержденных случаев коронавируса, 71 из них завезен из-за границы, 108 - из других субъектов РФ. С выздоровлением выписан из больниц 841 пациент.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

Три новых случая заражения коронавирусной инфекцией по состоянию на 28 июля обнаружили в Севастополе за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города. Двое зараженных контактировали с ранее инфицированными, один - завозной из другого региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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