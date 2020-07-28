2020-07-28T15:31:39+03:00
Общество

Лизинговая компания крымского банка стала участником госпрограммы по льготному субсидированию техники и оборудования

Размер субсидий – до 15%, эту сумму можно использовать для оплаты авансового платежа по договору лизинга
Надежда ДАЦЮК
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Коммерческие организации могут приобрести в ЛК РНКБ транспортные средстваКоммерческие организации могут приобрести в ЛК РНКБ транспортные средстваФото: Архив "КП"
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Клиенты лизинговой компании РНКБ (ЛК РНКБ) теперь могут получить субсидию в размере 15% от стоимости приобретаемой в лизинг спецтехники, оборудования и сельхозтехники, а также 12,5% от цены колесной техники. Лизинговая компания стала участником госпрограммы субсидирования аванса по договорам лизинга транспорта и оборудования Министерства промышленности и торговли РФ.

В банке отмечают, что субсидии можно использовать для оплаты авансового платежа по договору лизинга. Коммерческие организации могут приобрести в ЛК РНКБ транспортные средства (ж/д, специализированных, легковых и коммерческих), оборудование и недвижимость. Популярен у Особое направление деятельности - лизинг для физических лиц.

Кредитный портфель ЛК РНКБ превышает 1 400 миллионов рублей, с начала работы компании было зарегистрировано больше 400 сделок. Клиентами стали крымские заводы по производству вин, крупные сети автозаправок и крупные строительные и производственные компании.

ЛК РНКБ - это уполномоченная компания лизинговой программы Фонда развития промышленности. Проект предусматривает финансирование тех программ, которые направлены на развитие производственных фонов обрабатывающих производств и покупку у производителя российской промышленной продукции для реализации проектов, не относящихся к обрабатывающей промышленности.

С условиями всех лизинговых программ можно ознакомиться на официальном сайте компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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