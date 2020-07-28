На морском побережье Крыма коронавирус не нашли

Старт активного курортного сезона в Крыму не вызвал вспышки коронавирусной инфекции. Несмотря на удвоение количества зараженных за июль, эпидемиологи не видят угроз региону - ситуация, в целом стабильная.

- У нас показатель заболеваемости и по Крыму и по Севастополю значительно не меняется, - уверяет главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская. - Да, есть незначительное увеличение, но взрывного всплеска заболеваемости мы не фиксируем.

На 1 июля в Крыму было 698 зарегистрированных случаев COVID-19, сегодня их уже 1139. Миграционные потоки в любом случае должны были повлиять на эпидемиологическую обстановку, но, как уверяют в Роспотребнадзоре, два из трех случаев инфекции выявляются у контактных лиц. Крупных очагов в республике нет, а те, что были в медицинских учреждениях, уже нейтрализованы и дезинфицированы.

В санаторно-курортном секторе и отельном комплексе вспышек COVID-19 также нет.

Опасения, что коронавирус может передаваться в морской воде, пока подтверждения не нашли. Пробы взятые в аквапарках и бассейнах тоже отрицательные. Единственное, что вызывает опасения у эпидемиологов - игнорирование масочного режима и социальной дистанции в общественных местах.

В «бархатный» сезон в Крыму пройдет второй этап исследований популяционного иммунитета населения к коронавирусу. Первый прошел в июне-июле, было отобрано 2300 проб у разных социальных и возрастных групп. Данные поступают в Федеральную службу по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека, и в целом результат коллективного иммунитета по Крыму будет известен после обобщения всех данных.

Известно, что первый этап показал наличие антител в каждой четвертой пробе. От этого зависят риски прихода «второй волны» вируса в осенний период. Вплоть до ноября прогнозируется высокая загрузка курортов Крыма, что, безусловно, увеличивает вероятность завоза инфекции и создания очагов в объектах приема и размещения туристов.

Напомним, в середине июля в Ялте была зафиксирована новая вспышка коронавирусной инфекции. Ковид обнаружили у восьми сотрудников администрации Ялты и у двух депутатов местного совета. На дистанционную работу переведены большинство управлений и департаментов горадминистрации.

В инфекционном госпитале, размещенном на базе горбольницы №7 Симферополя, лечение проходят 209 пациентов, под наблюдением в стационарах 531 человек.

Вдобавок, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко призвал не ехать в Крым на отдых, потому что это небезопасно из-за большого скопления людей.

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