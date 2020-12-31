Стало известно, что на 31 декабря в Республике Крым амбулаторное лечение проходят 2968 ковидных больных, стационарное (covid и пневмония) – 2866. А вот обсерваторы опустели – там никого нет. По данным Министерства здравоохранения РК там ноль человек.За время пандемии новой коронавирусной инфекцией зафиксировано 25187 положительных на Covid-19. Поправили свое здоровье и выписаны домой – 20253 мужчин и женщин.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕЗа минувшие сутки зарегистрировано новых 333 случая COVID-19, в том числе 16 с бессимптомным течением заболевания.247 выявлены при самостоятельном обращении к врачам, 86 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.Глава Крыма Сергей Аксенов в социальных сетях также сообщил, что обследование на коронавирус за минувшие сутки прошли 4103 мужчин и женщин.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕВ городе-герое на утро 31 декабря зарегистрированы 85 новых случаев COVID-19. Инфекция никого не щадит: возраст заболевших от шести до 85 лет. Скончались пять человек в возрасте от 58 лет до 81 года. Есть и позитивные новости - 99 мужчин и женщин выздоровели. В общей сложности за время пандемии в Севастополе коронавирус подхватили 6763 детей и взрослых: выздоровело 6365 человек, но 239 умерло.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50