Министерство здравоохранения Республики Крым подытожило статистику последнего дня 2020 года.Эксперты сообщили, что амбулаторно лечатся от новой коронавирусной инфекции 3163 человек, стационарное лечение (covid и пневмония) проходят 2848, а обсерваторы утратили свою актуальность и опустели – пусто.Всего за время пандемии Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю выявлено 25527 положительных на Covid-19. Выписано из больниц с выздоровлением – 20306 взрослых и детей.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕЗа минувшие сутки в Республике Крыма выявили 340 новых случаев коронавирусной инфекции. Причем у 10 заболевших грозная хворь проходила без симптомов.- Из общего количества заболевших 272 выявлены при обращении за медпомощью, 86 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава РК Сергей Аксенов, отметив, что 68 заболевших нашли среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕИнформация уточняется.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50