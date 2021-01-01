Владимир Зеленский, как и положено руководителю государства обратился к народу с новогодней речью. Разошедшись не на шутку, он предложил жителям Крымского полуострова выйти из состава Российской Федерации и воссоединиться с Украиной. Зеленский высокопарно заявил, что нужно быть «как одна семья».Политик даже поделился своей сокровенной новогодней мечтой: мол хочу взять, да и написать на песке ялтинского пляжа «Крым - это Украина».Все бы ничего, но неувязка вышла, потому что на Южном берегу Крыма нет песчаных пляжей. Прибрежная полоса в Ялте сплошная галька.- Зеленский собирается что-то рисовать на песке в Ялте рисовать, но там нет песка. Украинскому президенту не на чем лозунги писать, - справедливо заметил депутат Государственной Думы Российской Федерации VII созыва Руслан Бальбек.Нужно отметить, что когда Украиной руководил Петр Порошенко, то он обещал в Ялте поднять жовто-блакитный флаг. Шла также речь и о более масштабных прожектах, например, провести военный парад в городе Севастополе.Крым воссоединился с Российской Федерацией в марте 2014 года по итогам народного референдума. За вхождение в состав Росси высказались подавляющее большинство избирателей Республики Крым и жителей Севастополя. Киев же до сих пор не оставляют попыток вернуть полуостров, хотя жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПорошенко пообещал в День Ялты поднять над городом украинский флагВ Киеве продолжают грезить о возвращении Крыма под гордое звучание украинского гимна (подробнее)Он, видимо, вчера очень хорошо перебрал: В Крыму ответили Петру Порошенко, заявившему, что в Ялте поднимут флаг УкраиныКрымский политик посоветовал украинскому лидеру не тешить себя пустыми иллюзиями и надеждами (подробнее)