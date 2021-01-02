В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 3360 человек, в стационарах находятся 2942 человека. Такие данные приводит министерство здравоохранения РК.С начала пандемии в Крыму обнаружили 25 807 человек с коронавирусом, выписали с выздоровлением 20 334 человека, из них 28 - за последние сутки. 524 человека скончались от коронавируса с начала 2020 года, из них семь - за последние сутки.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕЗа 1 января на территории Республики Крым зарегистрировано 280 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 18 случаев с бессимптомным течением заболевания. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.По его словам, от общего числа заболевших 215 человек самостоятельно обратились за медицинской помощью, 65 выявили среди контактировавших с коронавирусными больными.За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1141 человек.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕВ Севастополе за сутки подтверждено 83 новых случая, по данным федерального оперштаба. За сутки скончались трое пациентов.Общее количество случаев коронавируса в городе с начала года составило 6 932. Из них 6 422 выздоровели, 243 скончались.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50