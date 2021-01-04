В Крыму, по данным Министерства здравоохранения РК, на лечении находится 6 тысяч 600 человек. Из них 3 тысяч 572 человека проходит амбулаторное лечение. В стационарах пребывает 3 тысячи 25 человек. Число пациентов, изолированных в обсерватор, составило 3 человека.За все время с начала распространения COVID-19 в Крыму вирус выявили у 26 тысяч 274 человек. Количество пациентов, с успехом поборовших болезнь, составило 20 тысяч 531 человек. Умерло за это же время 540 COVID-положительных.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕВ Крыму за сутки зафиксировали 247 случаев заражения коронавирусом, в 7 из которых болезнь развивалась бессимптомно.Из общего числа инфицированных в больницу за медицинской помощью самостоятельно обратилось 176 человек. Еще 70 нашли среди тех, кто контактировал с ранее зараженными пациентами.За сутки в региональных лабораториях на новую коронавирусную инфекцию обследовали 1999 человек.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕВ Севастополе на утро 4 января зафиксировали 89 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.- На сегодняшний день в стационарах находится 159 человек с подтвержденным COVID-19. В отделениях, для лечения легких форм – 203 человека, - уточнили в пресс-службе правительства города-героя.Количество выздоровевших за сутки составило 75 человек.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50