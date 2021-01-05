В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 3531 человек, в стационарах лечатся 3024 человека, в обсерваторы за сутки изолировали три человека. Такие данные приводит министерство здравоохранения РК.С начала пандемии выздоровели 20 791 человек, из них 260 – за последние сутки. С начала пандемии в республике обнаружили 26 477 инфицированных коронавирусом. Скончались от ковида 547 человек, из них семь – за последние сутки.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕЗа 4 января в Крыму зарегистрировали 203 случая коронавируса, сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его данным, 7 зараженных переносят инфекцию бессимптомно, 172 человека обратились за медицинской помощью самостоятельно, 31 человек контактировал с зараженными.Лаборатории Крыма за сутки обследовали на коронавирус 341 человека.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕВ Севастополе на 4 января выявили рекордные 89 случаев новой коронавирусной инфекции. Всего в городе-герое заболели новой коронавирусной инфекцией 7 106 человек. В настоящий момент выздоровели 6 571 человек, 245 умерло.