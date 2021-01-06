В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 3546 человек, в стационарах лечатся 3015 человека, в обсерваторы изолированы 3 человека. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.С начала периода наблюдений выздоровели 21 009 человек, из них 218 – за последние сутки. С начала пандемии в республике обнаружили 26 702 инфицированных коронавирусом. Скончались от ковида 556 человек, из них девять – за последние сутки.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕПо состоянию на 6 января в Крыму зарегистрировали 225 случаев коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Сергей Аксенов. По его данным, из общего количества заболевших 188 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. У 7 заболевших заболевание протекает бессимптомно.Лаборатории Крыма за сутки обследовали на коронавирус 3441 человека.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕВ Севастополе зарегистрировано 90 новых случаев заболевания COVID-19. С выздоровлением выписаны 85 человек, умерли пятеро. В стационарах находится 172 пациентов, в отделениях для лечения легких форм – 212 человек. Под наблюдением пребывают 596 человек, как контактировавшие с заболевшими.Всего за период наблюдения в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 7284 человека. Выздоровели 6720 инфицированных, 258 умерли.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50