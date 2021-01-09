В настоящее время в Крыму на амбулаторном лечении от COVID-19 находятся 3505 человек, в стационаре пребывают 3152 пациентов, а в обсеравторы изолировано лишь 3 человека.Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю всего выявило 27 368 случаев заражение коронавирусом. При этом 21577 человек выписали с выздоровлением.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕЗа минувшие сутки в Крыму коронавирусом заболели еще 204 человека.При этом у 4 пациентов не было никаких симптомов болезни.- Из общего количества заболевших 165 выявлены при обращении за медицинской помощью, 39 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.За прошедший день в лабораториях Крыма на инфекцию протестировали 906 человек.За сутки выздоровели 223 уже бывших пациентов, за все время с начал эпидемии с инфекцией справились 21 577 человек.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕНа утро 8 января в Севастополе зарегистрированы 92 новых случая заболевания COVID-19.Выздоровели 33 человека, а умерли за сутки шесть человек.Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 7467 человек. В настоящий момент выздоровели 6826 человек, 270 умерло.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50