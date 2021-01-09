В жилом доме села Межводное Черноморского района произошел хлопок газа — в результате пострадали три человека.Информацию о происшествии спасатели получили сегодня утром — в 06:09. по предварительной информации, хлопок газа не стал причиной пожара в доме. Тем не менее, пострадали несколько жильцов.- Разрушена кровля и частично стены. Пострадали три человека. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в Черноморскую ЦРБ, - сообщает пресс-служба МЧС КрымаСтали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50