Стали известны подробности хлопка газа в жилом доме села Межводное Черноморского района, где пострадали сразу три человека.Напомним, хлопок произошел в районе 6 утра — в жилом доме частично обрушились круша и стены.Специалисты уже установили причину случившегося — утечка газа. По предварительной информации, в доме был самовольно установлен газовый котел, к тому же жильцы нарушали правила его эксплуатации.В результате хлопка пострадала семья из трех человек: 79-летние супруги и их 44-летий сын. С ожогами различной степени их доставили в больницу, где медики оказывают всю необходимую помощь.Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю проводит проверку по данному факту.- В рамках проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка уполномоченным службам, ответственным за проверку газового оборудования на вверенной территории, - сообщает сайт ведомства.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50