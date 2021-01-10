В настоящее время в Крыму на амбулаторном лечении от COVID-19 находятся 3505 человек, в стационаре пребывают 3499 пациентов, в обсеравторы изолировали 5 человек.С начала эпидемии сотрудники Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю выявили 27 581 случай заражение коронавирусом. При этом 21 820 человек выписали с выздоровлением.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕЗа минувшие сутки в Крыму коронавирусом заболели еще 213 человек.При этом 7 пациентов болели бессимптомно.- Из общего количества заболевших 174 выявлены при обращении за медицинской помощью, 37 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.За прошедшие сутки в лабораториях Крыма взяли тесты на инфекцию у 4 411 человек.За 9 января с выздоровлением выписали 243 пациента, с начала 2020 года с коронавирусом справились 21 820 человек.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕВ Севастополе коронавирус обнаружили у 98 человек за 9 января, сообщается на официальном сайте правительства города.Всего в городе-герое подтвердили 7 658 случаев COVID-19.С начала пандемии общее число летальных исходов от коронавируса составило 283 случая. За последние сутки зафиксировали 7 смертей.С выздоровлением выписано 6 967 человек, за последние 24 часа - 71 пациент.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50