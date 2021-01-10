Ночью с 9 на 10 января в Крыму выпал первый снег в 2021 году. Утром онлайн камера видеонаблюдения на горе Ай-Петри зафиксировала снегопад.Многие крымчане направились на плато, чтобы застать хоть немного зимней красоты.- На Ай-Петри снега до 5 сантиметров. Кататься получается только на ковре самолете, - написал пользователь в соцсети Aktive Drive.Но некоторым это не мешает развлекаться и радоваться даже небольшому снежку.Местные жители уверены, что на днях склоны горы завалит снегом и наконец-то можно будет активно провести время, покататься на лыжах и санях.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50