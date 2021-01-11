На полуострове, по данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Крыму, амбулаторное лечение проходят 3616 человек, на стационарном находятся 3184, в обсерваторы изолировано - 5.С начала пандемии в Крыму межрегиональным управлением Роспотребнадзора всего выявлено 27783 положительных на Covid-19. С выздоровлением выписано - 21875.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕВ Крыму за последние сутки зафиксировали 202 новых случая коронавирусной инфекции, 4 человека переносят болезнь бессимптомно.Как сообщил глава республики, из общего количества заболевших 165 выявлены при самостоятельном обращении ща медицинской помощью, 37 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.За истекшие сутки на территории полуострова на коронавирусную инфекцию обследовали 3188 человек.Количество выздоровевших за сутки составляет 55 человек, а выздоровевших за весь период - 21 875 человек.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕВ Севастополе коронавирус обнаружили у 98 человек за 9 января, сообщается на официальном сайте правительства города.Всего в городе-герое подтвердили 7 658 случаев COVID-19.С начала пандемии общее число летальных исходов от коронавируса составило 283 случая. За последние сутки зафиксировали 7 смертей.С выздоровлением выписано 6 967 человек, за последние 24 часа - 71 пациент.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50