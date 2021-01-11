В Крыму на новогодние праздники, с 27 декабря по 10 января включительно, отдохнули 239, 7 тысячи туристов. Это на 14% превышает показатели прошлогоднего периода.За две недели зимних каникул 64% отдыхающих приехали в Крым на собственном автомобиле. 29% посетили полуостров авиатранспортом, 6% - ж/д сообщением и всего один процент туристов прибыли в Крым через границу с Украиной.Как сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крыма, в эти дни на территории республики работало 220 отелей и санаториев. Их средняя загрузка составила 70%, но многие туристические объекты были загружены на 85% и больше.- В целом по итогам 2020 года в Крыму отдохнуло 6 миллионов 303 тысячи туристов. При этом наш регион - единственный как среди субъектов ЮФО, так и среди всех субъектов РФ, - оказался в плюсе по доходам от отрасли в 2020 году, - заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Он отметил, что по данным Росстата, прямые доходы санаториев, пансионатов и турбаз республики за 9 месяцев 2020 года выросли на 2% в сравнении с тем же периодом прошлого года - до 27,9 миллиарда рублей.- Считаю, что туристическая отрасль Крыма, несмотря на очень сложный год, справилась со всеми вызовами. При этом не было серьезных срывов, вспышек заболеваемости или других проблем, в том числе и в новогодние праздники, - отметил глава республики.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ топ-10 городов для отдыха в январе вошли шесть курортов КрымаСемьи с детьми продлевают отдых из-за дополнительной недели каникул (подробнее)В Крыму побит температурный рекордПоследний раз такая теплынь в начале января наблюдалась в 1931 году (подробнее)