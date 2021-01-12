Еще в древние времена считалось, что Старый Новый год, который ежегодно отмечают в ночь с 13 на 14 января, был самым лучшим временем для ворожбы. Все святочные вечера посвящались гаданию. Этим в основном занимались молодые девушки, которые желали узнать свою судьбу и имя суженного. В дело шли свечи, зеркала и даже расчески. «Комсомолка» собрала для вас 10 старинных и современных гаданий.№1 ГАДАНИЕ НА СВЕЧЕДевушке нужно находиться в помещении, где нет электричества, или отключить все электроприборы в своем доме. Также необходимо снять все украшения и вещи, которые завязываются в узел. После этого берется несколько церковных свечей, миска с водой и ложка. Туда крошат воск, его необходимо растопить над другой горящей свечой и вылить в миску с водой. На поверхности образуется застывшее пятно, которое нужно внимательно рассмотреть и понять, что там изображено. Это и будет ответом на волнующий вопрос.№2 ВЫТАСКИВАЕМ «СУДЬБУ» ИЗ ВАЛЕНКАЧтобы выяснить, что вас ждет в новом году, нужно взять валенок и сложить туда разные предметы, хорошенько встряхнуть и сунуть в него руку. Что девушка достанет, то ей и суждено. Например, кольцо означает замужество, кусочек сахара - богатую жизнь, тряпка - бедного мужа, а платок - красивого. Если достанете монету - будет муж богатый, а если луковицу - ждать слез.№3 СПИМ НА РАСЧЕСКЕДевушке перед сном нужно положить под подушку свою расческу, при этом сказать: «Суженый, ряженый, приди и расчеши мне волосы». Тот мужчина, который придет во сне к девушке и станет чесать ее волосы - станет ее судьбой.№4 ПИШЕМ ИМЯ СУЖЕНОГО НА ЛИСТКЕ БУМАГИЭта ворожба поможет узнать девушке имя своего суженного. Для этого нужно взять как можно больше маленьких кусочков бумаги, написать на них разные мужские имена и положить под подушку. На утро стоит запустить руку под подушку и не глядя взять первую попавшуюся бумажку. Имя, написанное на ней, будет именем вашего суженого.№5 ГАДАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ОБУВИЧтобы узнать, где ваш суженый живет, нужно выйти на крыльцо и бросить сапог. Не поднимая его посмотрите в какую сторону указывает носок, оттуда и придет ваша любовь.№6 ГАДАЕМ С ПОМОЩЬЮ ЛИФТАНужно загадать желание и выйти из квартиры на средний этаж. Подождите, пока заработает лифт и прислушивайтесь, куда он едет. Если вверх - желание исполнится, а вниз - нет.№7 НАБИРАЕМ ЦИФРЫ В ТЕЛЕФОНЕВозьмите в руки сотовый и наберите любой набор цифр, который придет вам в голову. Когда собеседник возьмет трубку, спросите как его зовут, это и будет имя вашего суженого/суженой.№8 ТУШИМ СВЕТ И ВКЛЮЧАЕМ ТЕЛЕВИЗОРСформируйте волнующий вас вопрос, по всему дому выключите свет и зажгите свечи. Нужно соблюдать полнейшую тишину, затем включить телевизор или радио. Запомните первую фразу, которую услышите, это и будет ответом на ваш вопрос. Достаточно лишь правильно интерпретировать песню, реплику или новость.№9 ПИШЕМ ИМЕНА В ДОКУМЕНТЕ WORDСоздайте новый файл Word на рабочем столе компьютера. Откройте его и впишите как можно больше мужских имен, которые знаете. После чего закройте глаза и долго водите мышью по коврику. Резко остановите ее и откройте глаза, на каком имени курсор остановится, то имя будет носить ваш муж.№10 НАХОДИМ ПОПУЛЯРНЫЙ ЧАТЗайдите в самый популярный чат в интернете, где вы ранее ни с кем не общались и спросите у первого попавшегося собеседника имя. Запомните его, возможно, оно будет принадлежать вашему будущему избраннику. Мало кто верит в гадания, но и не обязательно им придавать огромного значения. Достаточно просто таким образом развлечься с друзьями в очередной зимний праздник и поднять себе настроение.КОМПЕТЕНТНООднако напомним, что церковь к подобным обрядам относится плохо и не рекомендует ворожить.- Все мы любознательны, многие хотят знать, что будет впереди. Традиции гадать остались и люди все равно будут это делать. Но верующим мы настоятельно рекомендуем не проводить таких обрядов, ведь тот, кто служит Богу, не должен заглядывать в будущее. Нам хочется зайти в здание через черный ход, узнать то, чего знать нельзя. А ведь темный потусторонний мир только ждет, когда человек поддастся ему. Сначала начинаются гадания, потом это переходит в магию и бесовство, которое может закончиться трагедией, - рассказал КП-Крым настоятель керченского храма Святых Жен-Мироносиц отец Валентин.СПРАВКА «КП»В 1918 году Советский Союз перешел с юлианского на григорианский календарь, разница между ними составила 13 дней. А поэтому Новый год люди стали праздновать на 13 дней раньше. Но некоторые религиозные люди продолжили отмечать по старому стилю, чтобы не нарушать строгий Рождественский пост. Так и родилась традиция праздновать Новый год и Старый Новый год.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50