В Крыму продолжают лечение 6 тысяч 647 человек. Из них на амбулаторном лечении находится 3 тысячи 505 пациентов, в региональных стационарах пребывает 3 тысячи 137 человек. Число же пациентов, изолированных в обсерватор, составило 5 человек.За весь период с начала распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму COVID-19 выявили у 27 тысяч 967 человек. Успешно побороло болезнь за тот же период 22 тысячи 222 человека, умерло 605 COVID-положительных пациентов.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕВ Крыму за сутки зафиксировали 184 случая заражения COVID-19, в 4 из которых болезнь развивалась бессимптомно.Из общего числа заразившихся к врачу за медицинской помощью самостоятельно обратился 151 человек, 29 нашли среди тех, кто контактировал с ранее зараженными. Еще 4 COVID-положительных пациента приехали из-за границы.За сутки в региональных лабораториях на COVID-19 проверили 282 человека.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕВ Севастополе на утро 12 января зафиксировали 93 новых случая заражения COVID-19.- 69 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 27 до 83 лет, - уточнили в пресс-службе правительства города-героя.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50