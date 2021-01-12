Сегодня мы представим человека, который может рассказать, как осуществляется уход за пожилыми людьми в Симферополе, в частном доме для престарелых «Красногорье». Контоурова Вера Николаевна работает внештатным психиатром в доме для престарелых и знает, как должен осуществляться должный уход в таких учреждениях.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД - ОСНОВА РЕАБИЛИТАЦИИВера Николаевна, на ваш взгляд, тема ухода за пожилыми людьми в Симферополе актуальна на сегодня?- Безусловно. В наше время уровень жизни и различные социальные факторы позволяют человеку проживать более долгую жизнь. Это привело к росту престарелых людей не только в России, но и во всем мире. Но, к сожалению, пожилые люди часто сталкиваются с такими проблемами, как потеря связи с родственниками, отсутствие работы или хобби и, как следствие - социальная изоляция.Усугубляются эти проблемы хроническими заболеваниями, общим процессом старения и часто встречающимися у пожилых людей болезнями: атеросклероз, деменция, ишемическая болезнь сердца, нарушение мозгового кровообращения, сахарный диабет, онкологические заболевания и даже депрессивные расстройства. И, конечно, такие люди особенно нуждаются в уходе, что и делает уход за пожилыми людьми в Симферополе актуальным вопросом.ДЕМЕНЦИЯ - НЕ ПРИГОВОРВера Николаевна, в последнее время дома престарелых в Симферополе все чаще принимают людей с деменцией, этому есть объяснение с точки зрения вашей профессии?- Вы верно отметили, одна из наиболее популярных медико-социальных проблем - это именно деменция. Причем этот груз, как и другие психоэмоциональные и экономические проблемы, ложится не только на плечи человека, но и его родственников и ближайшее окружение. Усугубляется эта проблема тем, что общество не обладает необходимой информацией по этой теме. Именно поэтому большинство людей с деменций становятся объектом стигматизации.Чаще всего стигматизация приводит к тому, что болезнь прогрессирует, социальная изоляция становится более явной, а постановка диагноза требует больше времени. Притом что число людей с деменцией в России достигло 1,8 миллиона человек, остается проблема нехватки эффективных препаратов и узких специалистов паллиативной помощи. Лечение деменции, ее диагностика и уход за пожилым человеком затрагивают самые разные уровни экономики: государственный, семейный, личный. Деменция возникает, если когнитивные нарушения достигли самой крайней степени.Другими словами, человек теряет способность самостоятельно выполнять привычные действия и теряет независимость. Чем раньше провести диагностику и определиться с методами эффективной помощи, тем меньше трудностей будет испытывать родственник или человек, который ухаживает за пожилыми людьми. Всемирной организацией здравоохранения выделено такое понятие, как паллиативная помощь: это подход, благодаря которому улучшается качество жизни пациента и его семьи, которая столкнулась с серьезными болезнями, угрожающими жизни. Также в этот термин входит предупреждение и облегчение страданий, так как предполагается выявление болезни на ранней стадии и наиболее точная оценка с последующим лечением болезни.Другими словами, паллиативная медицинская помощь включает в себя широкий спектр услуг: от специализированной паллиативной помощи на конечных стадиях заболевания до медико-психологической помощи, направленной на личность пациента. Если обобщить все вышесказанное, то становится понятно, почему все больше пожилых людей с диагнозом «деменция» поступает в дома престарелых в Симферополе.В ЦЕНТРЕ ПРОЦЕССА - ПАЦИЕНТВера Николаевна, на что в первую очередь следует обращать внимание перед тем, как выбрать пансионат по уходу за пожилыми людьми в Симферополе? И существуют ли обязательные навыки или квалификация, которыми должны обладать сотрудники?- Во-первых, пансионат по уходу за пожилыми людьми должен руководствоваться главным правилом: в центре процесса оказания помощи - пациент. Необходимо учитывать тот фактор, что состояние пациента может ухудшаться, а это значит, что в процессе оказания помощи необходимо будет менять подход к лечению болезни и к самому пациенту. Поэтому сотрудники, имеющие непосредственное отношение к уходу за пожилым человеком, обязаны иметь опыт работы со специфическими группами пациентов, у которых может быть нарушение поведения.В таких случаях сотрудник сможет предвидеть, дать оценку и купировать когнитивные и физические нарушения. Определенных навыков и умений требует также общение с пациентами и их семьями, так как когнитивные нарушения, присущие деменции, оказывают негативное влияние в решении ряда проблем. Часто встречается, что родные и близкие не могут осознать и принять болезнь родственника.В таком случае сотрудники пансионата должны оказать поддержку и предоставить всю необходимую информацию, чтобы в дальнейшем родственники могли самостоятельно принимать решения в отношении пожилого человека с деменцией. Пансионат определяет круг специалистов, имеющих соответствующую квалификацию, которые могут оказывать паллиативную медицинскую помощь. Круг таких специалистов должен включать только людей с высшим образованием по специальности психиатрия, психотерапия или психиатрия-наркология. А также специалисты должны пройти дополнительное обучение по профессиональным программам повышения квалификации, чтобы в дальнейшем оказывать паллиативную медицинскую помощь.Как правило, именно работа сестер помогает облегчить психическое и соматическое состояние пациента в терминальной стадии, поэтому паллиативная медицина чаще всего ассоциируется с сестринской деятельностью. Терминальная стадия характеризуется малоэффективным лечением болезни, когда социальное и духовное состояние зависит от активного образа жизни.Вера Николаевна, то есть роль медицинской сестры недооценена? И на самом деле в доме престарелых медсестра играет ключевую роль?- Безусловно, роль медицинской сестры имеет большое значение в уходе за пожилым человеком. Но при одном условии: она должна обладать профессиональными навыками, терпимостью, особыми навыками общения и наблюдения с последующей интерпретацией данных.У медсестер есть специальные направления работы, вот основные из них: определение проблем пациента и составления плана решения выявленных проблем, оценка состояния здоровья пациента и степени снижения способности к самообслуживанию, оказания необходимой помощи или привлечения необходимых специалистов, оценка эффективности проведенных мероприятий, проведение психосоциальной реабилитации, сестринские рекомендации пациенту и его родственникам по уходу. Ну а если выделять главную цель в работе медсестры, то это, конечно, облегчение психологических и физических страданий пациента, а также обеспечение максимальной независимости пациента.Эта цель сопровождается такими задачами, как квалифицированный уход и помощь с удовлетворением основных потребностей человека. Сложность работы медсестры может заключаться еще в том, что пациент с психическими расстройствами может или вовсе не предъявлять жалоб, или предъявлять недостоверные сведения о себе. Поэтому выводы и оценки медсестра делает не на основании слов, а на основании круглосуточного наблюдения, заключений врачей, а также из работы с вторичными источниками необходимой информации (семья пациента, близкие и медицинские заключения прошлых лет).Многие пожилые люди сталкиваются с целым рядом проблем: нарушение двигательной активности, проблемы со сном, трудности с выполнением гигиенических процедур, риск осложнений заболеваний, а также одиночество и социальная изоляция. А так как пожилые люди в отделении могут иметь тяжелые соматические заболевания, то от медсестры требуются особые медицинские и психологические познания и навыки, чтобы обеспечить все необходимые манипуляции для лечения пациента. Обычный медицинский уход требует меньше внимания и навыков, чем уход за пациентами нашего отделения.Вера Николаевна, сможете описать, как должен выглядеть уход за пожилыми людьми в домах престарелых Симферополя?- Уход за пожилыми людьми (он же гериатрический уход) требует понимания различных особенностей, которые присущи людям пожилого возраста. Особенности могут быть связаны с возрастным изменением функций или же симптомами заболевания и множественными патологиями.Поэтому уход за пожилыми людьми не может быть реализован без выдержки и терпения. Также мы опять возвращаемся к значимой роли медсестры, которая отвечает за профилактику и предупреждение падений пациента. Но наиболее значимой и требующей особого внимания является работа по оказанию психологической и социальной помощи, которая борется с чувством растерянности и подавленности пациента.Пожилых людей часто не понимают, им трудно выражать свои мысли, поэтому дисфория, агрессия и злоба также могут проявиться в ходе беседы с пожилым человеком. Но психическое состояние пациента может вызвать также и проблемы бесцельных блужданий и бродяжничества. Другие социальные проблемы могут выражаться в социальной изоляции человека, разногласиях в семье по причине адаптации к уходу за инвалидом, а также нарушением приспособляемости. Поэтому первоочередной задачей по уходу за пожилым человеком будет психосоциальная реабилитация, которая ложится на плечи медсестры во время всего оказания помощи пациенту.Для этого в пансионатах и частных домах часто создают разнообразный досуг, предоставляют посильную деятельность, творчество, игры и стараются создать условия, максимально приближенные к домашним. Это способствует групповой реабилитации пожилых людей, так как благодаря этим процессам используются психологические методики, направленные на объединение людей по интересам и взаимопомощь. Медицинский персонал устанавливает психологический контакт не только с пациентами, но и с членами семьи и близкими пожилых людей, чтобы в дальнейшем они могли ухаживать за своими родными в домашних условиях.Целью такой работы становится восстановление утраченных функций и оптимальное использование имеющихся возможностей. И можно смело сказать, что такая работа захватывает круг обязанностей гораздо шире, чем просто медицинская деятельность, и затрагивает социальную область. Показатели качества работы любого из отделений напрямую зависят именно от эффективности сестринской помощи. Пациент всегда должен являться центральным звеном системы, которая занимается вопросами лечения, ухода и профилактики осложнений с ранней реабилитацией, учитывая обратную связь.Исходя из этого, существует целый ряд требований, которым должен соответствовать персонал по уходу за пожилыми людьми, а особенно - лежачими пациентами: высокая профессиональная квалификация, психологические особенности и наличие определенной физической силы. Это немного отличается от специфики работы привычных лечебно-профилактических учреждений.Специалисты также обязаны обладать навыками и знаниями в области психиатрии, гериатрии, внутренних болезней и геронтологии. Помимо этого, необходимо уметь выявлять клинические проявления болезней, которые являются часто встречающимися у пожилых людей, а также понимать особенности и принципы их лечения, ухода и реабилитации. Для поддержания здоровья пожилого человека необходимо иметь навыки психологической и физической реабилитации, понимать психологию стареющего человека и уметь наладить с ним и его окружением доброжелательный контакт.Все, что мы перечислили, делает уход за пожилым человеком на дому практическим невозможным. Но основной проблемой, которую не решает домашний уход, является социальная изоляция.«Имеет значение не сама болезнь, а то, у какого человека она развивается».КОНТАКТЫСайт пансионата: https://happyoldness.ru/blog/uxod-za-pozhilymi-s-demenciej.htmlКонтактный телефон: +7 (978) 049-33-47* На правах рекламы