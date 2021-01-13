В Крыму продолжают амбулаторное лечение 3 тысячи 332 человека. В региональных стационарах пребывает 3 тысячи 39 человек. Число же пациентов, изолированных в обсерватор, составило 5 человек.За весь период с начала распространения новой коронавирусной инфекции в Крыму COVID-19 выявили у 28 тысяч 180 человек. Успешно побороло болезнь за тот же период 22 тысячи 690 человек, умерло 613 COVID-положительных пациентов.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕВ Крыму за сутки зафиксировали 213 случаев заражения COVID-19, в 4 из которых болезнь развивалась бессимптомно.Из общего числа заразившихся к врачу за медицинской помощью самостоятельно обратился 176 человек, 37 человек ранее контактировали с зараженными и заболели.За сутки в региональных лабораториях на COVID-19 проверили 4254 человека.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕВ Севастополе на утро 13 января зафиксировали 93 новых случая заражения COVID-19.- 82 человека выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 45 до 73 лет, - уточнили в пресс-службе правительства Севастополя.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50