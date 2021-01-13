Уже несколько месяцев жители некоторых городов Крыма живут по строгим графикам подачи воды. Люди получают ее по два-три часа утром и вечером. Иногда этого не хватает даже на самые банальные бытовые нужды.Жители полуострова поделились с «Комсомольской правдой» своим мнением о вододефиците.Глобальная проблема засухи в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области из Северо-Крымского канала. С этого момента жители республики получают воду из местных источников.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУченые Крыма прокомментировали заявление Путина о добыче пресной воды под Азовским моремИнновационный метод позволит обеспечить недостающим ресурсом 30% жителей полуострова (подробнее)Владимир Путин назвал способы решения проблем с засухой в КрымуПрезидент ответил на вопрос жителя Евпатории во время ежегодной пресс-конференции (подробнее)