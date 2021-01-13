Крымчане стали чаще совершать покупки дистанционно, особенно увеличилось число онлайн-платежей перед новогодними праздниками. Так, по данным банка РНКБ, в декабре в мобильном приложении и интернет-банке клиенты совершили 8 миллионов платежей на сумму 24 миллиарда рублей.Рекордное количество платежей - около 330 тысяч транзакций - крымчане совершили 25 декабря, а 30 декабря пользователи потратили небывалую сумму на покупки онлайн – больше 1,3 миллиарда рублей.В банке отмечают, что за год количество пользователей интернет-банка и мобильного приложения выросло более, чем на 30%. Сейчас могут оплачивать покупки дистанционно больше 850 тысяч человек. В период пандемии это особенно удобно.В основном пользователи совершают онлайн коммунальные платежи, кладут деньги на счет мобильных операторов и делают денежные переводы на карты клиентов банка. По данным РНКБ, клиенты могут осуществлять платежи в адрес более 6000 поставщиков услуг и товаров в мобильном приложении и интернет-банке.В банке напомнили о полезном сервисе, который появился в конце прошлого года. Клиенты получили возможность отправлять чеки об операциях, совершенных в мобильном приложении или интернет-банке, на доверенный адрес электронной почты. Таким образом сохраняется история операция в личном архиве. При необходимости клиент может распечатать чек и предъявить его по месту требования. Чтобы активировать эту функцию, нужно обновить мобильное приложение «РНКБ 24/7» до последней версии, а затем перейти в раздел «Другое» и выбрать указанную опцию.- Сегодня 91% платежей проходит в цифровых каналах обслуживания банка, – говорит председатель правления РНКБ Михаил Якунин. - При этом количество платежей в мобильном приложении за год выросло почти вдвое - с 1,8 миллиона до 3,1 миллиона в месяц. Мы делаем все возможное для того, чтобы клиенты могли пользоваться банковскими услугами без необходимости посещения офисов.КСТАТИПеред Новым годом РНКБ запустил сервис для самозанятых - «Мое дело». Клиенты могут зарегистрировать свой новый статус в мобильном приложении. Для этого необходимо оформить в банке дебетовую карту или воспользоваться действующей.Напомним, что статус самозанятых могут оформить физлица, у которых нет работодателя и наемных работников. Они получают доход только от своей деятельности. К этой категории относятся репетиторы, таксисты, фрилансеры, фотографы, аниматоры, мастера маникюра, люди, сдающие в аренду свое имущество и другие. При этом их доход не может превышать 2,4 млн. рублей в год без учета заработной платы по основному месту работы.В банке отметили, что регистрация в мобильном приложении поможет не только комфортно вести бизнес онлайн и оплачивать налоги, но и пользоваться другими преимуществами. Так, самозанятые, подтвердившие уровень дохода, могут получать кредиты в банке на тех же условиях, что и клиенты, получающие заработную плату. То есть доступно оформление займов с льготной процентной ставкой и пониженным первоначальным взносом по ипотеке и автокредитам.