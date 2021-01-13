В Крыму стало меньше зараженных коронавирусом. Если в конце декабря фиксировали не меньше 300 инфицированных ежедневно, то сейчас эта цифра уменьшилась до 200 человек в сутки.Но эпидпроцесс в Крыму по-прежнему продолжается, и чтобы облегчить состояние больных, в республике организовали забор плазмы крови от тех, кто уже переболел коронавирусом. Переливание - один из наиболее эффективных методов лечения зараженных пациентов, отмечают в министерстве здравоохранения РФ.По словам министра здравоохранения республики Александра Остапенко, забор плазмы в Крыму начался 10 ноября.- За это время 292 человека стали донорами, а переливание сделали 79 пациентам, - говорит завотделом комплектования донорских кадров ГБУЗ РК «Центр крови» Ольга Чос. - Некоторые уже дважды сдавали плазму. Но есть и новички, которые, узнав об акции, пришли впервые.При этом медики еще не полностью исследовали влияние переливания плазмы на организм больных.- Вместе с плазмой мы направляем в лечебные учреждения опросники, просим коллег сообщать о состоянии пациентов. Обратная связь нам нужна, чтоб провести свои исследования и понять, как работает плазма, - поясняет Чос.КОНКРЕТНООсновные требования к донорам можно узнать на сайте «Центра крови». Каждый из них проходит обязательное обследование в день сдачи плазмы или крови. Заготовленную плазму медики очищают от патогенных организмов, чтобы в ней не было вирусов гепатитов В, С или ВИЧ-инфекции.Сдать плазму можно по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 37/2; узнать справочную информацию – по телефонам +7-978-98-501-91, +7(978) 917-20-25. Доноров принимают с понедельника по пятницу с 08.00 до 13.00, в субботу с 08.00 до 12.00.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Крыму, последние новости на 13 января: за сутки COVID-19 заболело 213 человекМы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Крыму на 13 января (подробнее)В Крыму отменяют новогодние ограничения из-за коронавирусаС 15 января снимаются запреты на работу общепита и фуд-кортов (подробнее)