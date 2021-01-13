Россия не допустит осуществление планов Великобритании по оказанию помощи Украине в «реинтеграции» Крыма. Такое мнение выразил КП-Крым политолог Владимир Джаралла.Ранее на сайте правительства Великобритании был опубликован документ, который подтверждает намерения Лондона профинансировать проекты «незалежной» по реинтеграции полуострова. Дипмиссия готова выделить на это до 10 тысяч фунтов (около миллиона рублей).По мнению политолога, таким образом Великобритания пытается подтолкнуть Украину к военному конфликту с Россией.- Это классическая английская политика - выгребать жар чужими руками, - Тем более, учитывая тот факт, что линия противостояния двух стран - Великобритании и России - тянется уже давно.Такой коварный шаг английского правительства, считают в Крыму, нужно рассматривать вместе с тем, что Великобритания в этом году провела маневры, где английские инструкторы обучали украинских солдат на границе с Крымом, а также в зоне боевых действий.- Однако если мы будем реалистично оценивать ситуацию, то мы увидим, что Великобритания заключила невыгодное соглашение по выходу из Евросоюза. Из-за этого в стране появилось много проблем, начиная от сепаратизма и заканчивая экономическими вопросами. Поэтому правительство и пытается найти любой способ улучшить свое положение и добиться одобрения у мировых лидеров, - отмечает эксперт.Также он отметил, что на Украине уже создана серьезная база для враждебных действий против России. Диверсанты проникают на территорию страны и осуществляют телефонный терроризм.- Опасаться здесь ничего не надо, а вот оценивать реалистично - точно стоит, - подчеркнул политолог.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВеликобритания разрешила своим судам заходить в порты КрымаИ платить за проход через Керченский пролив, лоцманские услуги и маяки (подробнее)В Крыму оценили идею Украины устроить России «новый Перл-Харбор»В Киеве предложили взорвать Крымский мост и вернуть полуостров под контроль «незалежной» (подробнее)