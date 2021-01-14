В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 3354 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РК. По данным ведомства, в стационарах лечатся от ковида 2293 человека, а в обсерваторы изолировано 5 человек.С начала пандемии в Крыму выявили 28 585 больных коронавирусом, выписали с выздоровлением 23 020 человек. За сутки скончались 9 человек.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕВ Крыму за 13 января выявили 365 случаев коронавируса, 28 человек переносят инфекцию бессимптомно. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, 256 человек самостоятельно обратились за медицинской помощью, 109 ранее контактировали с зараженными.За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 4897 человек. Выздоровели после ковида 330 человек за сутки, а с начала пандемии – 23 020 человек.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50