Крещенские купания в Крыму в этом году могут отменить из-за коронавируса. Традиционное окунание в воду планируют либо запретить, либо ограничить. Муниципалитеты пока не согласовали списки оборудованных мест для купания, а некоторые даже не намерены проводить их из-за пандемии.Ряд регионов России уже отказались от традиции в этом году.- Многие города решили не проводить купания, также ограничивают количество присутствующих на службах. Если окунание и будет проходить, то точно только в море, где людям легче соблюдать дистанцию, - сообщили КП-Крым в местном главке МЧС.В региональном Роспотребнадзоре также посоветовали воздержаться от купаний в период пандемии.- Никаких изменений в плане ограничительных мероприятий из-за коронавируса нет. Поэтому решение принимает каждый гражданин самостоятельно, но в этом году мы рекомендуем воздержаться от массовых гуляний, - сказала КП-Крым руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.Соответствующие рекомендации Роспотребнадзор направил и в адрес Крымской Епархии.Пеньковская добавила, что купаться можно, но по одному, с социальным дистанцированием минимум в 2 метра. А если человек относится к группе риска, то ему категорически не рекомендуется находиться в местах массового скопления людей.Напомним, в 2020 году в Крыму для купаний было подготовлено 46 мест.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Морозы до -20»: Сколько продержится холодная погода в КрымуТеплые зимние каникулы резко сменятся аномальными холодами (подробнее)За сутки коронавирус в Крыму обнаружили у 365 человек256 зараженных самостоятельно обратились за медпомощью (подробнее)