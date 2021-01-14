Новый год, пожалуй, самый затратный праздник. Все заранее готовятся к длинным выходным, застольям и покупают подарки. За две недели (с 25 декабря по 9 января) жители Крыма и Севастополя потратили в сети платежных терминалов РНКБ в полтора раза больше денег, чем в тот же период прошлого года. Было совершено больше 8 миллионов транзакций (в среднем около 400 платежей в минуту) на сумму свыше 5,8 миллиардов рублей. При этом 85% операций пользователи совершали с помощью бесконтактных карт.Как сообщили в банке, чаще всего по безналу рассчитывались в продуктовых магазинах, ресторанах и кафе, а также на АЗС и в парфюмерных магазинах. Так, в качестве новогодних подарков близким покупали ювелирные украшения, электронные гаджеты, бытовую технику и парфюмерию.– Количество безналичных платежей в Крыму постоянно увеличивается, а мы, в свою очередь, создаем максимально удобную для жителей и гостей полуострова платежную инфраструктуру, - говорит Председатель Правления РНКБ Михаил Якунин. - Сегодня сеть pos-терминалов РНКБ составляет более 30 тысяч устройств, при этом их количество увеличилось за последний год на 40%. Кроме того, можно отметить рост финансовой грамотности населения – наши клиенты знают, что в условиях пандемии безопаснее всего рассчитываться бесконтактными банковскими картами и пользоваться дистанционными банковскими сервисами.Напомним, что благодаря программам лояльности от банка жители и гости полуострова могут тратить деньги в то же время получать часть средств обратно.Экономить на покупках могут все, у кого есть карта РНКБ. При расчете картой в точках, участвующих в программе, в день покупки на ваш счет будут начислены бонусы в следующем эквиваленте - один потраченный рубль равен одному бонусу.ЦИФРЫВ банке отметили, что рекорд по количеству платежей в pos-терминалах с помощью карт РНКБ был установлен 30 декабря 2020 года. В этот день клиенты совершили около 740 тысяч транзакций на сумму около 640 миллионов рублей - это примерно 515 платежей в минуту, или 9 в секунду. Кроме того, с 25 декабря по 09 января крымчане потратили на покупки в интернет-магазинах с помощью карт РНКБ на сумму порядка 3 миллиардов рублей и совершили около 1 миллиона операций.