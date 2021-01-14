Компромисс Украины с Россией возможен в том, что в рамках двусторонних отношений Киев признает российский статус Крыма. Только при таких условиях возможно выстраивание здоровых отношений между государствами на взаимовыгодных условиях. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владислав Ганжара.Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Москве и Киеву нужно договариваться по вопросу Крыма, чтобы разрешить все противоречия между государствами. По его мнению, через переговоры и компромиссы можно прийти к урегулированию конфликтов и проблем. Для примера экс-президент привел ситуацию с поставкой воды на полуостров. Кравчук отметил, что Украина не хотела бы искусственно создавать сложности.- Украина сегодня находится в тупике относительно тех возможностей, которые у Киева есть для маневров, в том числе, в вопросах, касающихся отношений с Российской Федерацией. Киеву нужно искать компромисс, потому что без этого у Украины будущего нет, – отмечает политолог. – Однако компромисса относительно статуса Крыма Украина с Россией, конечно, никогда не найдет. В рамках двусторонних отношений Киев должен прийти к пониманию неотъемлемости статуса Крыма как части РФ и при этом выстраивать с нашей страной абсолютно нормальные здравые отношения на взаимовыгодных условиях.При этом эксперт подчеркивает, что зависимость Украины от России очень велика, несмотря на то, что Киев выстраивает отношения с западными и американскими партнерами:- Запад обещал очень много, а делает они очень мало. Здравые позиции, как у Кравчука, периодически звучат на Украине. Но проблемы водообеспечения наша страна будет решать ее своими силами. Но в любом случае, какие-то предложения от Украины по этой части все же будут звучать, - заключил Владислав Ганжара.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭксперт оценил желание Кравчука создать площадку для «возвращения» КрымаКиев хочет закрепить в Конституции Украины статус Крыма как национальной территории (подробнее)Леонид Кравчук: Я не думал, что люди так масштабно, как саранча, пойдут вороватьПервый президент Украины рассказал о своей последней охоте с Виктором Януковичем и признался, кто на самом деле главный враг его страны (подробнее)