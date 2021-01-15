В Крыму продлили запрет на проведение массовых мероприятий, который действовал до 15 января. Согласно поправкам к указу главы РК, до 1 февраля запрещено проведение банкетов, корпоративов и развлекательных мероприятий. Ограничения касаются территории гостиничных комплексов, СПА-отелей, санаторно-курортных учреждений и других средств размещения.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕПо данным главы РК Сергея Аксенова, за 14 января в Крыму зарегистрировали 325 случаев коронавируса. Из них 24 человека переносят инфекцию бессимптомно. 211 из общего числа заболевших самостоятельно обратились за медицинской помощью, 114 контактировали с зараженными.За сутки лаборатории Крыма исследовали на коронавирус 4 587 человек. Выздоровели после перенесенного ковида 201 человек, а с начала пандемии - 221 человек.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕВ Севастополе коронавирус подтвердили у 96 человек за сутки. Об этом сообщили на сайте федерального оперативного штаба по коронавирусу.Таким образом, общее число подтвержденных случаев в городе-герое с начала пандемии составило 8 130 человек, выздоровели 7 377 человек.За сутки шесть пациентов с коронавирусом в Крыму скончались. С начала пандемии от ковида умерло 308 человек.